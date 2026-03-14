스포츠 [포토] ‘19세 철인’ 김윤지, 또 은빛 질주 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/2026/03/14/20260314800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-14 10:04 입력 2026-03-14 10:04 1/ 3 이미지 확대 ‘19세 철인’ 김윤지, 또 은빛 질주13일(현지시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노?코르티나담페초 동계 패럴림픽 바이애슬론 여자 스프린트 추적 좌식 결선 시상식에서 김윤지가 은메달을 목에 걸고 포즈를 취하고 있다. 2026.3.14 대한장애인체육회 제공 이미지 확대 ‘19세 철인’ 김윤지, 또 은빛 질주13일(현지시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노?코르티나담페초 동계 패럴림픽 바이애슬론 여자 스프린트 추적 좌식 결선 시상식에서 김윤지가 은메달을 목에 걸고 포즈를 취하고 있다. 2026.3.14 대한장애인체육회 제공 이미지 확대 ‘19세 철인’ 김윤지, 또 은빛 질주13일(현지시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노?코르티나담페초 동계 패럴림픽 바이애슬론 여자 스프린트 추적 좌식 결선 시상식에서 김윤지가 은메달을 목에 걸고 포즈를 취하고 있다. 2026.3.14 대한장애인체육회 제공 13일(현지시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 바이애슬론 여자 스프린트 추적 좌식 결선 시상식에서 김윤지가 은메달을 목에 걸고 포즈를 취하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 김윤지가 바이애슬론에서 획득한 메달의 종류는? 금메달 은메달