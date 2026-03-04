KLPGA, 20일부터 열흘 간 영등포 더현대서울에서 그린 마스터 페스타 개최

이미지 확대 김순희 KLPGA 수석 부회장(왼쪽)과 정지영 대표이사. KLPGA 제공.

한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)가 오는 20일부터 29일까지 서울 영등포구 더현대 서울에서 여자 골프의 매력을 알리는 체험형 콘텐츠로 꾸민 그린 마스터 페스타(GREEN MASTER FESTA)를 개최한다고 4일 밝혔다.이 기간 더현대서울에서는 ‘KLPGA 팝업스토어’와 ‘KLPGA 커스텀 존’이 마련돼 올해 새로 제작된 KLPGA 공식 굿즈 등을 만날 수 있고, 이번 행사를 위해 특별히 조성된 캐비닛형 ‘홍보모델 포토존’에서 좋아하는 선수와 사진을 찍는 경험이 할 수 있다.특히 25일 KLPGA 출정식에서는 2026시즌에 활약할 주요 선수들이 새로운 시즌에 대한 비전과 포부를 골프 팬과 미디어에 알린다. 출정식에는 제18대 KLPGA 홍보모델 12인 전원이 참석하며, 티오프 세리머니와 미니 토크 등 다채로운 프로그램을 통해 골프 팬을 만나고 시즌 각오와 공약 등을 밝히는 기자회견으로 미디어와도 적극적으로 소통할 계획이다.현대백화점 정지영 대표이사는 “이번 행사를 통해 현대백화점을 방문하는 다양한 고객들에게 KLPGA 투어를 알리고 골프에 대한 관심도 높일 수 있을 것으로 기대된다”며 “앞으로도 스포츠 연계 행사를 비롯한 다양한 콘텐츠를 기획해 단순 쇼핑 공간을 넘어 이색적인 경험을 할 수 있는 리테일 공간으로 발전시켜 나갈 것”이라고 밝혔다.KLPGA 김상열 회장은 “2026시즌 개막에 앞서 골프팬은 물론 일반 고객과도 직접 소통하며 KLPGA 브랜드를 알리고 특별한 즐거움을 전할 수 있는 행사를 주최해 뜻깊게 생각한다. 아낌없이 지원해주신 현대백화점에 감사드리며, 한국의 골프 문화 저변이 더욱 확대될 수 있도록 앞으로도 긴밀히 협력해 나가겠다”고 말했다.권훈 기자