PGA 임성재, 말본 골프웨어 입는다

이미지 확대 말본 골프웨어를 착용한 임성재. 말본 제공.

미국프로골프(PGA)투어에서 뛰는 임성재가 말본 골프 웨어를 입고 경기에 나선다.말본 골프웨어를 국내에 들여와 판매하는 ㈜하이라이트브랜즈(대표 이준권)는 임성재와 골프 웨어 후원 계약을 했다고 4일 밝혔다.미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에 본사를 둔 말본이 PGA투어에서 활동하는 한국 선수를 공식 후원하는 첫 사례다.말본은 임성재에게 퍼포먼스 향상을 뒷받침하는 기능성 의류를 지원하고, 말본 특유의 감각으로 완성한 필드 스타일을 선보일 예정이다.또 임성재의 필드 안팎 모습과 라이프스타일을 다양한 콘텐츠로 풀어내 골프를 문화와 일상으로 확장한 브랜드 메시지를 팬, 일반 소비자 등에게 게 전달할 계획이다.PGA투어에서 2차례 우승했고 시즌 최고의 선수 30명만 출전하는 투어 챔피언십에 7년 연속 출전하는 등 PGA투어에서 두드러진 성과를 냈다.임성재는 겨울 훈련을 하다 손목을 다쳐 치료와 재활에 전념하느라 지난 1월 PGA투어 개막전부터 2개월 동안 대회 출전을 못하다가 오는 6일 시작하는 아널드 파머 인비테이셔널(총상금 2천만달러)에 출전하면서 이번 시즌을 시작한다.권훈 기자