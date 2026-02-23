스포츠 [포토] ‘차준환’ 귀국 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/2026/02/23/20260223800011 URL 복사 댓글 0 수정 2026-02-23 17:08 입력 2026-02-23 17:04 1/ 6 이미지 확대 귀국한 차준환한국 피겨 남자 싱글의 ‘간판’ 차준환이 23일 인천국제공항 2터미널을 통해 귀국하고 있다. 2026.2.23 연합뉴스 이미지 확대 한국 피겨 남자 싱글의 ‘간판’ 차준환이 23일 인천국제공항 2터미널을 통해 귀국하고 있다. 2026.2.23 연합뉴스 이미지 확대 차준환 귀국한국 피겨 남자 싱글의 ‘간판’ 차준환이 23일 인천국제공항 2터미널을 통해 귀국하고 있다. 2026.2.23 연합뉴스 이미지 확대 차준환 귀국한국 피겨 남자 싱글의 ‘간판’ 차준환이 23일 인천국제공항 2터미널을 통해 귀국하고 있다. 2026.2.23 연합뉴스 이미지 확대 차준환 귀국 인터뷰한국 피겨 남자 싱글의 ‘간판’ 차준환이 23일 인천국제공항 2터미널을 통해 귀국해 인터뷰하고 있다. 2026.2.23 연합뉴스 이미지 확대 차준환 귀국 인터뷰한국 피겨 남자 싱글의 ‘간판’ 차준환이 23일 인천국제공항 2터미널을 통해 귀국해 인터뷰하고 있다. 2026.2.23 연합뉴스 한국 피겨 남자 싱글의 ‘간판’ 차준환이 23일 인천국제공항 2터미널을 통해 귀국하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 차준환은 피겨 스케이팅 어느 종목의 선수인가? 남자 싱글 페어