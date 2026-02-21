스포츠 [포토] ‘수줍어하는’ 유승은 귀국 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/2026/02/21/20260221800007 URL 복사 댓글 0 수정 2026-02-21 17:25 입력 2026-02-21 17:25 1/ 6 이미지 확대 수줍어하는 유승은2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어에서 동메달을 차지한 유승은이 21일 인천국제공항으로 귀국하고 있다. 2026.2.21 연합뉴스 이미지 확대 수줍어하는 유승은2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어에서 동메달을 차지한 유승은이 21일 인천국제공항으로 귀국하고 있다. 2026.2.21 연합뉴스 이미지 확대 박수치며 귀국하는 유승은2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어에서 동메달을 차지한 유승은이 21일 인천국제공항으로 귀국하고 있다. 2026.2.21 연합뉴스 이미지 확대 스노보드 동메달 유승은 귀국2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어에서 동메달을 차지한 유승은이 21일 인천국제공항으로 귀국해 기념촬영하고 있다. 2026.2.21 연합뉴스 이미지 확대 유승은, 동메달과 함께 환한 미소2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어에서 동메달을 차지한 유승은이 21일 인천국제공항으로 귀국해 기념촬영하고 있다. 2026.2.21 연합뉴스 이미지 확대 유승은, 미소와 함께 인터뷰2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어에서 동메달을 차지한 유승은이 21일 인천국제공항으로 귀국해 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026.2.21 연합뉴스 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어에서 동메달을 차지한 유승은이 21일 인천국제공항으로 귀국하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 유승은이 획득한 메달의 종류는? 동메달 은메달