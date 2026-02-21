스포츠 [포토] ‘은메달 획득’ 쇼트트랙 남자 계주 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/2026/02/21/20260221800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-02-21 09:58 입력 2026-02-21 09:58 1/ 10 이미지 확대 칙칙폭폭20일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 5,000m 계주 결승. 한국 이정민이 임종언을 밀어주고 있다. 2026.2.21 연합뉴스 이미지 확대 은빛 세리머니20일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 5,000m 계주에서 은메달을 차지한 한국대표팀 선수들이 시상대에 오르며 세리머니를 하고 있다. 2026.2.21 연합뉴스 이미지 확대 은메달 획득한 쇼트트랙 남자 계주 대표팀20일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 5,000m 계주 결승에서 은메달을 차지한 한국대표팀 선수들이 시상대에 올라 메달을 들어보이고 있다. 2026.2.21 연합뉴스 이미지 확대 치열했던 남자 5,000m 계주 결승20일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 5,000m 계주 결승에서 이정민이 네덜란드 대표팀과 경합을 펼치고 있다. 2026.2.21 연합뉴스 이미지 확대 이정민의 레이스20일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 5,000m 계주 결승. 한국 이정민이 레이스를 펼치고 있다. 2026.2.21 연합뉴스 이미지 확대 추월 시도하는 임종언20일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 5,000m 계주 결승. 한국 임종언이 추월을 시도하고 있다. 2026.2.21 연합뉴스 이미지 확대 레이스 펼치는 황대헌20일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 5,000m 계주 결승에서 황대헌이 레이스를 펼치고 있다. 2026.2.21 연합뉴스 이미지 확대 황대헌 ‘은메달이야’20일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 5,000m 계주 결승에서 한국 대표팀 마지막 주자 황대헌이 2위로 결승선을 통과한 뒤 주먹을 불끈 쥐고 있다. 2026.2.21 연합뉴스 이미지 확대 은메달 추가, 기뻐하는 황대헌20일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 5,000m 계주 결승에서 은메달을 차지한 한국대표팀 마지막 주자 황대헌이 결승선 통과 후 기뻐하고 있다. 2026.2.21 연합뉴스 이미지 확대 쇼트트랙 남자 5,000m 계주 은메달20일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 5,000m 계주 결승에서 은메달을 차지한 한국 대표팀 선수들이 태극기를 들고 세리머니를 하고 있다. 2026.2.21 연합뉴스 20일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 5,000m 계주 결승. 한국 이정민이 임종언을 밀어주고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 경기는 어느 대회의 일환으로 진행되었나? 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 2024 밀라노 쇼트트랙 선수권대회