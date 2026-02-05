스포츠 [포토] ‘훈련하는’ 피겨 신지아 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/2026/02/05/20260205800012 URL 복사 댓글 0 수정 2026-02-05 17:53 입력 2026-02-05 17:53 1/ 7 이미지 확대 훈련하는 피겨 신지아2026 밀라노?코르티나담페초 동계올림픽 개막을 하루 앞둔 5일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 피겨 여자 싱글 신지아가 훈련하고 있다. 2026.2.5 연합뉴스 이미지 확대 훈련하는 피겨 이해인2026 밀라노?코르티나담페초 동계올림픽 개막을 하루 앞둔 5일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 피겨 여자 싱글 이해인이 훈련하고 있다. 2026.2.5 연합뉴스 이미지 확대 훈련하는 피겨 신지아2026 밀라노?코르티나담페초 동계올림픽 개막을 하루 앞둔 5일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 피겨 여자 싱글 신지아가 훈련하고 있다. 2026.2.5 연합뉴스 이미지 확대 훈련하는 피겨 이해인2026 밀라노?코르티나담페초 동계올림픽 개막을 하루 앞둔 5일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 피겨 여자 싱글 이해인이 훈련하고 있다. 2026.2.5 연합뉴스 이미지 확대 훈련하는 피겨 이해인2026 밀라노?코르티나담페초 동계올림픽 개막을 하루 앞둔 5일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 피겨 여자 싱글 이해인이 훈련하고 있다. 2026.2.5 연합뉴스 이미지 확대 훈련하는 피겨 신지아2026 밀라노?코르티나담페초 동계올림픽 개막을 하루 앞둔 5일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 피겨 여자 싱글 신지아가 훈련하고 있다. 2026.2.5 연합뉴스 이미지 확대 대화하는 피겨 이해인-신지아2026 밀라노?코르티나담페초 동계올림픽 개막을 하루 앞둔 5일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 피겨 여자 싱글 이해인과 신지아가 대화하고 있다. 2026.2.5 연합뉴스 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 개막을 하루 앞둔 5일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 피겨 여자 싱글 신지아가 훈련하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 2026 동계올림픽 개최지는 어디인가? 밀라노·코르티나담페초 로마·토리노