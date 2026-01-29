대한골프협회, 아시안게임 금메달 4개 목표...금메달에 포상금 2천만원

대한골프협회가 2026 아이치·나고야 아시안게임애서 4개 부문 금메달 싹쓸이를 목표로 내걸고 금메달리스트에게는 포상금 2천만원을 주기로 했다.
대한골프협회는 29일 서울 중구 더플라자호텔에서 정기총회를 열고 아시안게임 포상금 등 총 80억원의 올해 예산을 확정했다.
올해 아시안게임 포상금은 금메달 2천만원, 은메달 1천만원, 동메달 500만원으로 결정됐다.
강형모 대한골프협회장은 “올해 아시안게임 골프 부문 전 종목 금메달 획득 목표를 달성하도록 철저한 준비와 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.
아시안게임 골프 경기에는 남녀 개인전과 단체전 등 모두 4개의 금메달을 시상한다. 2023년 항저우 아시안 게임 때는 남자 단체전에서만 금메달을 땄다.
올해 아시안게임 골프 경기는 대회 9월 30일에 시작해 10월 3일에 메달 주인공이 정해진다. 대표 선수는 아직 정해지지 않았다.
또 대한골프협회는 아덴힐 리조트＆골프클럽, 엘리시안강촌, 엘리시안제주, 로제비앙, 전주샹그릴라 등 5개 골프장의 신규 회원 가입을 승인했다.
권훈 기자
