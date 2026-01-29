리드, 켑카 이어 LIV 이탈 “PGA 돌아가겠다”

이미지 확대 브룩스 켑카에 이어 LIV 골프에서 이탈, PGA투어로 복귀하는 리드.

2018년 마스터스 우승자 패트릭 리드(미국)가 LIV 골프를 떠나 미국프로골프(PGA)투어로 복귀하겠다는 뜻을 공개적으로 밝혔다.리드는 30일 “PGA투어에 복귀하겠다는 결심을 알리게 되어 기쁘다. 나는 태어날 때부터 PGA투어에 뛸 운명이었다. PGA투어는 나와 내 아내의 인생이 시작된 곳”이라고 성명을 통해 알렸다.최근 며칠 동안 나돌았던 PGA투어 복귀설이 사실로 드러난 셈이다.마스터스를 포함해 PGA투어에서 9번이나 우승한 리드는 2022년 LIV 골프로 옮겼다.리드는 브룩스 켑카(미국)에 이어 LIV골프에서 PGA투어로 복귀하는 두번째 선수다.그러나 리드는 켑카처럼 PGA투어가 마련한 ‘복귀 회원 프로그램’ 대상자가 아니어서 별도의 협의를 거친 것으로 보인다.LIV 골프 선수 중 알짜를 빼오겠다는 의도로 PGA투어가 만든 ‘복귀 회원 프로그램’은 2022년 이후 메이저대회나 플레이어스 챔피언십 우승자에게만 PGA투어 복귀를 허용한다.이 프로그램 수혜 대상자는 켑카, 욘 람(스페인), 브라이슨 디섐보(미국), 캐머런 스미스(호주) 등 4명 뿐이다.이에 따라 즉각 PGA투어에 복귀한 켑카와 달리 리드는 오는 9월 시작하는 PGA투어 가을 시리즈 대회부터 출전할 것으로 보인다.지난 25일 DP월드투어 히어로 두바이 데저트 클래식에서 우승한 리드는 PGA투어 복귀 전까지는 주로 DP월드투어에서 활동할 예정이다.그는 DP월드투어 포인트 랭킹 2위를 달리고 있는데다 명예 평생 회원이기도 하다.권훈 기자