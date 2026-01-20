타이틀리스트, 2026년형 AVX 골프볼 출시

이미지 확대 2026년형 타이틀리스트 AVX 골프볼. 타이틀리스트 제공.

타이틀리스트가 2026년형 AVX 골프볼을 선보인다.그린 주변에서 스핀을 한층 강화해 쇼트게임 능력을 향상시키고 롱게임에서는 스핀을 줄여 비거리를 크게 늘린 게 특징이다.부드러운 타구감도 더 부드러워졌다.신형 AVX의 쇼트게임 능력은 이전 세대보다 두꺼워진 새로운 우레탄 커버 설계를 통해 완성됐다. 새롭게 적용된 커버는 한층 더 부드러운 타구감과 함께 그린 주변에서의 스핀과 컨트롤을 보다 안정적으로 끌어올린다.새로운 코어 배합 설계는 매우 부드러운 타구감을 유지하면서 긴 비거리를 구현한다.티샷에서는 낮고 강하게 볼이 날아가고 미들 아이언샷에서는 탄도를 더 높인다.2026년형 AVX 골프볼은 화이트와 하이 옵틱 옐로우 등 2가지 색상으로 출시된다.권훈 기자