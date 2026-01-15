KLPGA 방신실, 1억 원 이상 기부 ‘아너 소사이어티’ 회원 됐다

이미지 확대 사랑의열매 권인욱 회장(왼쪽부터), 방신실, 정장선 평택시장. 지애드 제공.

경기 사랑의열매(회장 권인욱)는 한국여자프로골프(KLPGA)투어에서 뛰는 방신실이 1억 원 이상 고액 기부자 모임인 ‘아너 소사이어티’의 경기 388번째 회원이 됐다고 15일 밝혔다.프로 골프 선수로는 최나연, 박현경, 김수지에 이은 경기도 네번째 ‘아너 소사이어티’ 회원이다.2004년생인 방신실은 경기 ‘아너 소사이어티’ 최연소 회원이기도 하다.평택시에서 태어나 자란 방신실은 고향에 대한 감사의 마음을 나눔으로 보답하고자 기부를 결심했다고 밝혔다. 방신실은 지난해 평택시 홍보대사로 위촉돼 시정 홍보를 위한 다양한 활동을 펼치고 있으며, 사회공헌 활동에도 적극적으로 참여하고 있다.방신실은 “지금까지 많은 분의 응원과 사랑 덕분에 이 자리까지 올 수 있었다”며 “제가 태어나고 자란 평택의 어려운 이웃들에게 조금이나마 힘이 되고 싶어 기부를 결심했고, 앞으로도 기부와 봉사를 통해 받은 사랑을 돌려드리고 싶다”고 말했다.가입식은 지난 14일 평택시청에서 방신실과 가족, 정장선 평택시장, 권인욱 경기 사랑의열매 회장, 황성식 평택행복나눔본부 나눔국장 등이 참석한 가운데 열렸다.권훈 기자