빙속 김민선·이나현·김준호 등 15명 동계 올림픽 출전

이미지 확대 국제빙상경기연맹(ISU) 스피드 스케이팅 월드컵 4차 대회 여자 500m 2차 레이스에서 3위를 차지한 김민선(의정부시청)이 16일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국해 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 취재진 질문 답하는 이나현 국제빙상경기연맹(ISU) 스피드 스케이팅 월드컵 4차 대회 여자 500m 2차 레이스에서 4위를 차지한 이나현(한국체대)이 16일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국해 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

스피드 스케이팅 여자 단거리 투톱 김민선(의정부시청)·이나현(한국체대)과 남자 단거리 간판 김준호(강원도청) 등 15명의 선수가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에 출전한다.국제빙상경기연맹(ISU)은 20일(한국시간) 각국 연맹에 내년 동계 올림픽 스피드 스케이팅 종목별 출전권을 집계해 전달했다고 밝혔다. 한국은 여자 500ｍ 3장, 여자 1000ｍ 2장, 여자 1500ｍ 1장, 여자 매스스타트 2장, 남자 500ｍ 3장, 남자 1000ｍ 2장, 남자 매스스타트 2장을 받았다. 각국 출전권자 수는 ISU 월드컵 1~4차 대회 순위와 기록을 토대로 정했다.김민선과 이나현이 여자 500ｍ와 1000ｍ 월드컵 랭킹 상위권에 안착하며 무난하게 출전권을 획득했다. 3번째로 동계 올림픽 무대에 서는 김민선은 지난 15일 노르웨이에서 열린 월드컵 4차 대회 여자 500ｍ에서 동메달을 따내며 입상 기대를 높이고 있다. 이나현은 밀라노 무대가 올림픽 데뷔전이다. 올 시즌 월드컵 1~4차 대회 여자 500ｍ 7차례 레이스 중 5차례나 ‘톱10’에 들었다. 남자 단거리 간판 김준호 역시 밀라노 올림픽 무대를 밟는다. 올 시즌 월드컵 순위 9위에 올라 남자 500ｍ 올림픽 티켓을 확보했다.한국은 여자 1000ｍ, 여자 1500ｍ, 남자 1000ｍ, 남자 1500ｍ, 남자 팀 추월 예비 쿼터도 획득했다. 빙상연맹 측은 “ISU가 내년 1월 올림픽 출전권을 재조정할 계획”이라며 “선수 기권 등으로 추가 획득 여지가 있지만, 반대로 출전권이 줄어들 가능성도 있다”고 했다.김기중 기자