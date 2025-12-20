[포토] 빙판을 녹이는 ‘카리스마 연기’

1 / 6 이미지 확대 소피아 무라비예바가 19일(현지시간) 러시아 상트페테르부르크 유빌레이니 스포츠 센터에서 열린 ‘2026 러시아 피겨 스케이팅 선수권 대회’ 여자 싱글 쇼트 프로그램에서 연기를 펼치고 있다. 타스 연합뉴스

이미지 확대 다리아 사드코바가 19일(현지시간) 러시아 상트페테르부르크 유빌레이니 스포츠 센터에서 열린 ‘2026 러시아 피겨 스케이팅 선수권 대회’ 여자 싱글 쇼트 프로그램에서 연기를 펼치고 있다. 타스 연합뉴스

이미지 확대 마리아 자하로바가 19일(현지시간) 러시아 상트페테르부르크 유빌레이니 스포츠 센터에서 열린 ‘2026 러시아 피겨 스케이팅 선수권 대회’ 여자 싱글 쇼트 프로그램에서 연기를 펼치고 있다. 타스 연합뉴스

이미지 확대 알리사 드보예글라조바가 19일(현지시간) 러시아 상트페테르부르크 유빌레이니 스포츠 센터에서 열린 ‘2026 러시아 피겨 스케이팅 선수권 대회’ 여자 싱글 쇼트 프로그램에서 연기를 펼치고 있다. 타스 연합뉴스

이미지 확대 베로니카 야메토바가 19일(현지시간) 러시아 상트페테르부르크 유빌레이니 스포츠 센터에서 열린 ‘2026 러시아 피겨 스케이팅 선수권 대회’ 여자 싱글 쇼트 프로그램에서 연기를 펼치고 있다. 타스 연합뉴스

이미지 확대 안나 랴셴코가 19일(현지시간) 러시아 상트페테르부르크 유빌레이니 스포츠 센터에서 열린 ‘2026 러시아 피겨 스케이팅 선수권 대회’ 여자 싱글 쇼트 프로그램에서 연기를 펼치고 있다. 타스 연합뉴스

