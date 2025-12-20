스포츠 [포토] 빙판을 녹이는 ‘카리스마 연기’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/2025/12/20/20251220800002 URL 복사 댓글 0 수정 2025-12-20 16:51 입력 2025-12-20 16:07 1/ 6 이미지 확대 소피아 무라비예바가 19일(현지시간) 러시아 상트페테르부르크 유빌레이니 스포츠 센터에서 열린 ‘2026 러시아 피겨 스케이팅 선수권 대회’ 여자 싱글 쇼트 프로그램에서 연기를 펼치고 있다. 타스 연합뉴스 이미지 확대 다리아 사드코바가 19일(현지시간) 러시아 상트페테르부르크 유빌레이니 스포츠 센터에서 열린 ‘2026 러시아 피겨 스케이팅 선수권 대회’ 여자 싱글 쇼트 프로그램에서 연기를 펼치고 있다. 타스 연합뉴스 이미지 확대 마리아 자하로바가 19일(현지시간) 러시아 상트페테르부르크 유빌레이니 스포츠 센터에서 열린 ‘2026 러시아 피겨 스케이팅 선수권 대회’ 여자 싱글 쇼트 프로그램에서 연기를 펼치고 있다. 타스 연합뉴스 이미지 확대 알리사 드보예글라조바가 19일(현지시간) 러시아 상트페테르부르크 유빌레이니 스포츠 센터에서 열린 ‘2026 러시아 피겨 스케이팅 선수권 대회’ 여자 싱글 쇼트 프로그램에서 연기를 펼치고 있다. 타스 연합뉴스 이미지 확대 베로니카 야메토바가 19일(현지시간) 러시아 상트페테르부르크 유빌레이니 스포츠 센터에서 열린 ‘2026 러시아 피겨 스케이팅 선수권 대회’ 여자 싱글 쇼트 프로그램에서 연기를 펼치고 있다. 타스 연합뉴스 이미지 확대 안나 랴셴코가 19일(현지시간) 러시아 상트페테르부르크 유빌레이니 스포츠 센터에서 열린 ‘2026 러시아 피겨 스케이팅 선수권 대회’ 여자 싱글 쇼트 프로그램에서 연기를 펼치고 있다. 타스 연합뉴스 소피아 무라비예바가 19일(현지시간) 러시아 상트페테르부르크 유빌레이니 스포츠 센터에서 열린 ‘2026 러시아 피겨 스케이팅 선수권 대회’ 여자 싱글 쇼트 프로그램에서 연기를 펼치고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 대회는 몇 년도 러시아 피겨 스케이팅 선수권 대회인가? 2025년 2026년