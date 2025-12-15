김채영 마침내 MVP 간절했던 이유…“두 번 실패한 사람이 바로 나”

여자바둑리그서 팀 우승 이끌며 수상

이미지 확대 김채영 9단이 15일 서울 성동구 한국기원에서 열린 2025 NH농협은행 한국여자바둑리그 시상식에서 MVP를 수상한 뒤 소감을 말하고 있다. 2025.12.15 한국기원 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 부광약품을 9년 만에 여자바둑리그 우승으로 이끈 김채영 9단이 올해 최우수선수(MVP)로 선정됐다.김채영 9단은 15일 서울 성동구 한국기원에서 열린 2025 NH농협은행 한국여자바둑리그 시상식에서 MVP를 수상했다. 기자단(50%)과 온라인(50%)으로 진행된 투표에서 팬 투표 49.09%, 기자단 투표 63.6% 등 합계 56.34%의 지지를 얻으며 상금 300만원과 트로피를 받았다.지난해 7위였던 서울 부광약품은 정규리그 14승 2패의 성적을 올린 김채영 9단의 활약으로 올해 1위로 순위를 끌어올렸다. 김채영 9단은 챔피언결정전 최종국에서도 승리하며 팀의 통합우승도 이끌었다.수상 후 김채영 9단은 “한국여자바둑리그 역사상 우승팀에서 MVP를 배출하지 못한 것은 두번 뿐이다. 그 두 번 실패한 사람이 나였다”면서 “그만큼 간절하게 원했던 MVP를 받아 정말 기쁘다”고 전했다.감독상은 서울 부광약품을 9년 만에 우승으로 이끈 이상훈 감독이 받았다. 트로피와 600만 원의 상금도 함께 받았다. 이 감독은 “잠재력을 보여준 신인 선수들과 잘 이끌어 준 김채영 선수, 결정적 순간에 한방을 보여준 백여정 선수 등에게 감사의 마음을 전한다”고 밝혔다.다승상은 H2 DREAM 삼척의 김은지 9단이 수상했다. 김은지 9단은 정규리그 15승 1패를 기록하며 김채영 9단을 제치고 3년 연속 다승왕에 올랐다.단체상 부문에서는 우승팀 부광약품이 상금 6000만원과 트로피를, 준우승팀 H2 DREAM 삼척이 준우승 상금 4000만원과 트로피를 받았다.이번 시즌 한국여자바둑리그는 신생팀 영천 명품와인의 합류로 9개 팀이 정규리그를 치렀다. 정규리그 상위 5팀이 포스트시즌에 진출했는데 부광약품이 9년 만에 우승하며 시즌이 마무리됐다.류재민 기자