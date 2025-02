[포토] 임해나-권예 ‘환상 호흡’

1 / 12 이미지 확대 피겨스케이팅 임해나와 권예가 20일 서울 서울 목동아이스링크에서 열린 2025 ISU(국제빙상경기연맹) 사대륙 피겨스케이팅 선수권 대회 아이스댄스에서 연기를 펼치고 있다. 2025.2.20.

연합뉴스

피겨 스케이팅 아이스댄스 국가대표 임해나-권예 조가 귀화 절차를 마무리하고 처음 출전한 메이저 국제대회인 2025 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨 스케이팅 사대륙선수권대회 리듬댄스에서 6위에 올랐다.임해나-권예 조는 20일 서울 목동아이스링크에서 열린 리듬댄스에서 기술점수(TES) 41.08점, 예술점수(PCS) 31.29점, 합계 72.37점을 받았다.자신들의 최고점(74.11점)엔 살짝 모자랐다.전체 7번째로 연기를 시작한 두 사람은 리듬댄스 프로그램 ‘아이 갓 유, 댄스 투 더 뮤직’(I got you, dance to the music)에 맞춰 연기를 했다.캐나다 토론토에서 태어난 임해나는 한국과 캐나다 이중국적자이며, 중국계 캐나다인 권예는 최근 특별 귀화로 한국 국적을 취득했다.이번 대회는 두 선수가 모두 한국 국적으로 출전한 첫 국제대회다.ISU 공인 대회는 두 선수의 국적이 다르면 한 선수의 국적으로 출전할 수 있다. 반면 올림픽은 두 선수의 국적이 같아야 한다.권예는 2026 밀라노·코르티나담페초 올림픽에 파트너 임해나와 함께 출전하기 위해 귀화했다.온라인뉴스팀