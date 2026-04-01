26명 탄 통근버스, 가드레일 뚫고 10m 아래 추락… 전원 병원 이송

이미지 확대 1일 오전 7시 40분쯤 충북 음성군 원남면의 한 도로에서 45인승 통근버스가 승용차와 부딪힌 후 논으로 추락, 탑승객 26명이 다치는 사고가 발생했다. 충북소방본부 제공

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출근길 회사로 향하던 통근버스가 승용차와 부딪혀 논으로 추락하는 사고가 발생해 버스 탑승객 26명이 다쳤다.1일 경찰 등에 따르면 이날 오전 7시 40분쯤 충북 음성군 원남면의 한 도로에서 45인승 통근버스가 승용차와 부딪혔다.사고 충격으로 버스는 맞은편 가드레일을 뚫고 10m 아래 논으로 굴러떨어졌다. 버스는 차체가 많이 훼손됐지만, 다행히 전복되지 않고 정자세로 멈춰 섰다.승용차 운전자 B(20대)씨와 버스 탑승객 등 26명 전원이 중경상을 입고 병원으로 옮겨졌다. 부상자 모두 생명에 지장이 없는 것으로 전해졌다.경찰은 도로 갓길에 주차돼 있던 승용차가 1차로를 달리던 버스 앞으로 갑자기 끼어들면서 사고가 난 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.이정수 기자