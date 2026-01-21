광양 산불 국가소방동원령…진화율 65％

일몰 후 야간 진화체제 전환

전남 광양에서 발생한 산불이 번지면서 소방청이 국가소방동원령을 발령해 진화 작업을 벌이고 있다.21일 산림·소방 당국에 따르면 이날 오후 3시 6분쯤 광양시 옥곡면 한 주택에서 불이 나 산으로 번지고 있다는 신고가 접수됐다. 당국은 헬기 23대와 차량 73대 등을 동원해 진화에 나섰지만, 건조주의보가 내려진 상황에서 바람도 강하게 불어 어려움을 겪었다.소방 당국은 오후 3시 48분쯤 대응 1단계, 오후 4시 31분쯤 2단계 상향한 데 이어 오후 8시 국가 소방동원령을 발령했다. 광주, 전북, 경남에서 산불 전문 진화차 등 25대와 재난 회복 지원차 7대를 투입했다.국가 소방동원령은 국가 차원에서 소방력을 재난 현장에 동원할 필요가 인정될 때 소방청장이 발령한다.불이 시작된 주택은 전소했으며 현재까지 인명 피해는 없는 것으로 알려졌다. 이날 오후 9시 기준 산불 영향 구역은 42.37㏊, 화선 길이는 3.8㎞로 이 중 2.5㎞는 진화가 완료돼 진화율은 65％다. 현재까지 임야 15㏊가 피해를 봤다고 광양시는 전했다.광양시는 안전 문자메시지를 발송해 옥곡면 점터·명주·신기·삼존 마을 주민들은 옥곡면사무소로, 진상면 이천·외금 마을 주민은 마을회관, 내금 마을 주민은 백학 문화복지센터로 각각 대피하도록 안내했다.광양 류지홍 기자