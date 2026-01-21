‘1억 공천헌금 의혹’ 강선우, 21시간 조사 마쳐…“최선 다했다”

김경 서울시의원으로부터 공천헌금 1억원을 수수한 의혹을 받는 강선우 무소속 의원의 첫 경찰 조사가 약 21시간 만에 종료됐다.
강 의원은 21일 오전 6시쯤 경찰 조사를 마치고 귀가하며 “성실하게 사실대로 최선을 다해서 조사에 임했다”며 “이런 일로 국민께 심려를 끼쳐드린 점 다시 한번 진심으로 죄송하다”고 말했다.
이어 “남은 수사에도 지금처럼 최선을 다해 성실하게 사실대로 임하겠다”고 덧붙였다.
다만 강 의원은 ‘1억원을 전세자금으로 쓴 것 맞느냐’, ‘공천이 됐는데 돈은 왜 돌려준 것이냐’, ‘대질 조사에 응할 생각이 있느냐’는 등의 질문에는 아무런 대답을 하지 않고 차에 올라탔다.
전날 오전 9시쯤 서울경찰청 공공범죄수사대에 출석한 강 의원은 21시간에 가까운 밤샘 조사를 받았다. 신문은 오전 2시쯤 끝났으나 강 의원은 4시간가량 진술 조서를 꼼꼼하게 재검토한 것으로 전해졌다.
강 의원은 2022년 지방선거를 앞두고 김 시의원으로부터 1억원의 불법 공천 헌금을 수수한 혐의를 받는다.
경찰은 강 의원이 실제로 1억원을 받았던 게 맞는지, 금전이 오간 자리에 강 의원이 동석했거나 전달 사실을 인지하고 있었는지 등을 집중적으로 추궁한 것으로 전해졌다.
강 의원은 그간 “공천헌금과 관련한 사실을 보좌관으로부터 보고받기 전까지는 전혀 알지 못했고, 인지한 직후 즉시 반환을 지시했다”고 주장해왔다.
그러나 앞서 조사를 받은 김 시의원과 강 의원의 전 사무국장 남모씨 등은 강 의원을 공천헌금 수수자로 지목하고 있다.
경찰은 강 의원이 내놓은 진술을 분석한 뒤 강 의원과 김 시의원, 남씨 등에 대한 신병 처리 여부를 결정할 것으로 예상된다. 조사가 미진한 부분이 있을 경우 재소환하거나 3자 대질 조사를 추진할 가능성도 남아있다.
