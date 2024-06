‘LOVE YOU 2004’ 음악회, 오는 29일 사랑의 빛 공동체 주최로 열려

저소득층 화상 피해자 위한 힐링 음악회, 숭의여대에서 개최 예정

이미지 확대 오는 29일 오후4시 숭의여자대학교의 숭의음악당에서 열리는 ‘LOVE YOU 2004’ 음악회 포스터

조하문 목사님이 이끄는 사랑의 빛 공동체는 오는 29일 오후4시 숭의여자대학교의 숭의음악당에서 ‘LOVE YOU 2004’ 음악회를 개최한다고 21일 밝혔다. 이번 행사는 화상으로 인한 어려움을 겪고 있는 저소득층을 위로하고 지원하기 위해 마련됐다.이번 ‘LOVE YOU 2004’ 음악회는 조하문 목사님을 포함한 사랑의 빛 공동체 구성원들은 이 의미 있는 자리를 만들기 위해 많은 노력을 기울였다. 재능 기부자들의 참여로 더욱 빛나는 이벤트가 될 것으로 예상되며, 그들의 참여가 이 행사를 특별하게 만드는 요소 중 하나다.최수종 하희라 부부뿐 아니라 강석우, 원미연, 알리 등 연기자와 가수 등이 참가하는 이번 음악회는 ‘화상’으로 고통받는 이들에게 치유와 위안을 제공할 예정이다. 또 음악이라는 매개체를 통해 감정을 공유하고 따스한 소통의 시간을 가질 계획이다. 사랑의 빛 공동체 관걔자는 “‘LOVE YOU 2004’ 음악회는 공익적 가치와 문화적 활동이 어우러져 사회에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다”면서 “특별한 시간을 함께하고자 하는 분들은 숭의여자대학교 ‘숭의음악당’으로 오셔서 이 음악회에 많은 관심과 따뜻한 응원을 보내주시기 바란다”고 말했다.한준규 기자