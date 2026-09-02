[포토] ‘도보 수색’ 신속대응팀, 수력발전소로 이동

세줄 요약 휴대전화 위치 정보 활용 협의 진행

헬기·드론·도보 수색 병행 확대

해외긴급구호대 현장 투입 예정

1 / 9 이미지 확대 정부 합동 신속대응팀이 2일(현지시간) 네팔 람체 인근 그랑 마을을 지나 어버트리슐리-1(UT-1) 수력발전소 방향으로 이동하고 있다. 2026.9.2

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이미지 확대 네팔 대규모 홍수로 연락이 두절된 한국인을 수색하기 위해 파견된 정부 합동 신속대응팀이 2일(현지시간) 네팔 라수와 지역 람체에서 어퍼트리슐리(UT)-1 발전소 수색을 위해 이동하고 있다. 2026.9.2

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이미지 확대 네팔 대규모 홍수로 연락이 두절된 한국인을 수색하기 위해 파견된 정부 합동 신속대응팀이 2일(현지시간) 네팔 라수와 지역 람체에서 어퍼트리슐리(UT)-1 발전소 수색을 위해 이동하고 있다. 2026.9.2

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이미지 확대 네팔 대규모 홍수로 연락이 두절된 한국인을 수색하기 위해 파견된 정부 합동 신속대응팀이 2일(현지시간) 네팔 라수와 지역과 어퍼트리슐리(UT)-1 발전소 일대 수색을 위해 이동하고 있다. 2026.9.2

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이미지 확대 정부합동신속대응팀이 2일(현지시간) 네팔 라수와 둔체 군 기지에서 실종자 수색을 위해 네팔군과 협의하고 있다. 2026.9.2

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이미지 확대 정부 합동 신속대응팀이 2일(현지시간) 네팔 라수와 지역 둔체에서 어퍼트리슐리-1(UT-1) 수력발전소와 인접한 람체로 가는 길에서 위어댐을 내려다보고 있다. 2026.9.2

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이미지 확대 네팔 대규모 홍수로 연락이 두절된 한국인 9명을 수색하기 위해 파견된 정부 합동 신속대응팀이 활동을 이어가고 있는 가운데 2일(현지시간) 네팔 군 헬기가 군 관련 인력을 태우고 네팔 라수와 지역 둔체 네팔 군 기지에서 이륙하고 있다. 2026.9.2

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이미지 확대 정부 합동 신속대응팀이 2일(현지시간) 네팔군과 실종자 수색 협의를 마치고 라수와 지역 둔체의 한 군사기지를 나서고 있다. 2026.9.2

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이미지 확대 정부 합동 신속대응팀이 2일(현지시간) 한국인 실종자 수색을 위한 협의를 위해 네팔 라수와 지역 둔체의 한 군사기지에서 들어서고 있다. 2026.9.2

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정부가 네팔 대홍수로 실종된 한국인들의 위치 파악을 위해 휴대전화 정보 활용을 시도하고 있다.외교부 당국자는 2일 취재진과 만나 휴대전화 위치 추적과 관련해 “네팔 측과 협의해서 어느 정도 진행을 하고 있다”고 말했다.정부합동 신속대응팀은 지금까지 헬기, 드론을 통한 수색에 육상 도보 수색을 추가해 실종자들을 찾고 있지만, 수색 지역이 광범위한 데다가 험준한 산세와 토사, 진흙 등으로 이동이 수월하지 않은 상황이다.이에 현지 기지국에 최종적으로 발신된 실종자들의 휴대전화 위치 정보 등이 있으면 수색을 더 정밀하게 할 수 있을 것이라는 게 당국의 판단이다.당국자는 “연락두절자 9명의 위치를 추적하는 데 휴대전화 정보도 활용하려고 한다”며 “신속대응팀으로 파견된 경찰이 네팔인 생존자, 현지 관계자 이야기도 들으면서 연락두절자들이 있을 걸로 추정되는 위치에 대한 정보를 모으고 있다”고 말했다.신속대응팀은 이날도 네팔군과 협력해 헬기·드론·도보 수색을 이어간다.현지 시간으로 이날 오전 6시 27분 한국군 수송기를 타고 네팔에 도착한 대한민국 해외긴급구호대(KDRT)도 조만간 사고 현장으로 향한다.KDRT는 네팔 정부 및 한국 신속대응팀과 협의를 거쳐 수색 및 활동 방향을 정하게 될 것이라고 당국자가 전했다.온라인뉴스부