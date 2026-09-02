[포토] 성큼 다가온 가을

세줄 요약 남부·제주 늦더위, 체감 33도 안팎

충청·강원남부내륙 오전 비 조금

남부·제주 저녁 소나기, 우박 가능

1 / 5 이미지 확대 날씨가 점차 가을로 접어드는 2일 강원 철원군 소이산 정상에서 바라본 철원평야가 황금빛으로 물들어가고 있다. 2026.9.2 연합뉴스

이미지 확대 날씨가 점차 가을로 접어드는 2일 강원 철원군 소이산 정상에서 바라본 철원평야가 황금빛으로 물들어가고 있다. 2026.9.2 연합뉴스

이미지 확대 날씨가 점차 가을로 접어드는 2일 강원 철원군 소이산 정상에서 바라본 철원평야가 황금빛으로 물들어가고 있다. 2026.9.2 연합뉴스

이미지 확대 날씨가 점차 가을로 접어드는 2일 강원 철원군 소이산 정상에서 바라본 철원평야가 황금빛으로 물들어가고 있다. 2026.9.2 연합뉴스

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남부지방과 제주를 중심으로 늦더위가 막바지 기승을 부리겠다.2일 북태평양고기압 가장자리에 우리나라가 놓이겠다.이에 고온다습한 북태평양고기압 영향권에 든 남부지방과 제주는 한낮 체감온도가 33도 안팎까지 오르는 등 무덥겠다.전국적으로 낮 최고기온은 25∼32도일 것으로 예상된다.최고 체감온도가 33도 안팎에 이르는 늦더위는 목요일인 3일까지 이어지고, 이후엔 더위가 다소 수그러들 전망이다.북태평양고기압 가장자리를 타고 들어온 고온다습한 공기가 수렴하는 강원남부내륙과 충청에 오전까지 비가 조금 내리겠다.또 충청내륙과 남부지방, 제주에 저녁까지 소나기가 올 때가 있겠다.고온다습한 공기가 유입되는 데 더해 낮 동안 햇볕에 하층 공기가 달궈져 상승하면서 소나기구름이 발달하겠다.소나기 강수량은 대구와 경북 5∼60㎜, 부산·울산·경남·제주 5∼50㎜, 충청과 호남 5∼40㎜ 정도겠다.소나기는 시간당 20∼30㎜씩 쏟아지기도 하겠으며, 대기 불안정이 심한 지역엔 우박이 떨어지기도 하겠으니 대비해야 한다.온라인뉴스부