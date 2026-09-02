돼지 피부 세포를 간 유사 세포로 전환 성공

세줄 요약 돼지 피부 세포, 간 유사세포 전환 성공

장기 배양에도 증식·특성 유지 확인

사료·기능성 소재 간 독성 평가 활용 기대

이미지 확대 농촌진흥청 전경

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돼지 피부 세포를 간 유사세포로 전환하는 기술이 개발됐다.2일 농촌진흥청에 따르면 간 연구에 필요한 세포를 안정적으로 확보하기 위해 돼지 피부 세포를 간 유사세포로 전환하는 데 성공했다.연구진은 돼지 피부 세포에 간세포의 특성을 나타내게 하는 유전정보를 전달해 간 유사세포로 전환했다. 이렇게 개발된 세포는 장기간 배양해도 안정적으로 증식하면서 간세포와 비슷한 형태와 특성을 유지했다. 간세포와 관련된 주요 유전자가 작동하는 것도 확인됐다.연구진은 사료 원료와 사료첨가제가 간세포에 해로운 영향을 주는지, 어떤 효과를 나타내는지 확인하는 연구 등에 간 유사세포를 활용할 수 있을 것으로 전망했다.간은 몸에 들어온 영양소와 약물 등을 분해하거나 다른 물질로 바꾸고, 해로운 물질을 없애는 장기다. 다양한 물질이 간에서 어떻게 대사되고 독성을 일으키는지 알아보기 위해서는 간세포를 이용한 실험이 필요하다.하지만 간에서 직접 분리한 세포는 실험실에서 오래 키우기 어렵다. 여러 차례 배양하면 세포가 잘 늘어나지 않고 간세포의 특성도 약해져 반복 실험에 필요한 세포를 충분히 확보하기 어려웠다.농진청 관계자는 “이번 연구는 오랫동안 키워 반복 연구에 활용할 수 있는 돼지 간 유사세포를 개발했다는 데 의미가 있다”며 “새로운 기능성 소재를 개발하는 연구도 이어가겠다”고 말했다.전주 임송학 기자