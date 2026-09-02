대구경찰청장에 박준성 치안감 승진 보임…‘향피제’ 적용 발탁

세줄 요약 박준성 치안감, 신임 대구경찰청장 임명

치안정감·치안감 인사서 승진 발탁

연고지 배제 향피제 원칙 적용

이미지 확대 박준성 신임 대구경찰청장. 대구경찰청 제공

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신임 대구경찰청장에 박준성 경찰청 국제치안협력국장 직무대리가 임명됐다.2일 대구경찰청에 따르면 박 신임 청장은 이번 치안정감·치안감 인사에서 치안감으로 승진했다.동국대 경찰행정학과를 졸업하고 간부후보생 44기로 경찰에 입문한 박 청장은 서울경찰청 여성보호계장과 생활안전계장을 거쳤으며, 총경 승진 이후에는 전남경찰청 112종합상황실장 및 장흥경찰서장을 지냈다.이어 서울청으로 복귀한 그는 경찰특공대장, 노원경찰서장, 위기관리경호과장, 경찰청 여성안전기획과장 등 주요 보직을 두루 거쳤다. 지난해 경무관으로 승진해 광주경찰청 생활안전부장과 경찰청 국제치안협력국장 직무대리를 역임했다.전남 장흥 출신인 박 청장은 연고지 근무를 배제하는 ‘향피제’ 원칙에 따라 대구에서 근무를 하게 됐다.대구 민경석 기자