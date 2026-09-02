이세돌, 경주서 AI 시대 국가유산 가치 알린다…10일부터 ‘국가유산산업전’ 개최

세줄 요약 경주, 세계국가유산산업전 10~12일 개최

이세돌·장동선, AI 시대 유산 가치 강연

보존·복원 신기술과 장인 작품 전시

이미지 확대 경주 세계국가유산산업전 포스터. 경주시 제공

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알파고와 세기의 대국을 펼친 이세돌이 경주를 찾아 인공지능(AI) 시대 속 인간과 국가유산의 가치를 알린다.경주시는 오는 10~12일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 ‘2026 세계국가유산산업전’을 개최한다고 2일 밝혔다. 올해 산업전은 ‘유산에서 산업으로, 10년의 도약’을 주제로 ‘한옥문화박람회’와 동시에 개최해 국가유산과 전통건축 산업을 함께 아우른다.이세돌은 ‘유산의 재발견’ 프로그램에 참여한다. 뇌 과학자 장동선 박사와 함께 연사로 나서 AI 시대 인간의 가치와 국가유산의 의미를 대중적인 시각에서 풀어낼 예정이다. 문화유산·AI 융합 연구자 수웬 왕과 김상균 경희대 교수도 연사로 참여해 AI와 국가유산의 융합 가능성과 산업 변화를 살펴본다.산업전에서는 국가유산 보존·복원·활용 관련 제품과 신기술을 선보인다. AI와 3D, 증강현실(XR) 등 첨단기술을 접목한 다양한 콘텐츠를 만나볼 수 있다. 국가유산 기능인 작품전을 통해 국가유산을 지켜온 장인들의 전통기술과 작품도 선보인다.올해는 행사 범위를 경주 전역으로 넓힌 ‘헤리티지 코리아 위크’도 도입한다. ‘헤리티지 패스’를 운영해 주요 사적지와 관광지에 대한 무료입장 또는 할인 혜택을 제공한다. AI 기술을 활용한 영화 11편을 상영하는 ‘AI 시네마’도 선보인다.산업전과 박람회는 누구나 무료로 관람할 수 있다.주낙영 경주시장은 “국가유산과 첨단기술을 잇는 새로운 도약의 계기가 되길 기대하며 경주 곳곳에서 국가유산의 가치와 매력을 직접 느껴보길 바란다”고 말했다.경주 김형엽 기자