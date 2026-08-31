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1일부터 KTX·SRT 통합 운행

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-08-31 18:07
입력 2026-08-31 18:07
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1일부터 KTX·SRT 통합 운행
1일부터 KTX·SRT 통합 운행 고속열차 KTX와 SRT의 통합 운행을 하루 앞둔 31일 서울역 대합실에 통합 승차권 예매 애플리케이션 ‘코레일+(플러스)’를 홍보하는 안내문이 설치돼 있다.
이지훈 기자


고속열차 KTX와 SRT의 통합 운행을 하루 앞둔 31일 서울역 대합실에 통합 승차권 예매 애플리케이션 ‘코레일+(플러스)’를 홍보하는 안내문이 설치돼 있다.

이지훈 기자
2026-09-01 10면
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