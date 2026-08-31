사회 1일부터 KTX·SRT 통합 운행 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/09/01/20260901010003 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-08-31 18:07 입력 2026-08-31 18:07 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 1일부터 KTX·SRT 통합 운행 고속열차 KTX와 SRT의 통합 운행을 하루 앞둔 31일 서울역 대합실에 통합 승차권 예매 애플리케이션 ‘코레일+(플러스)’를 홍보하는 안내문이 설치돼 있다.이지훈 기자 고속열차 KTX와 SRT의 통합 운행을 하루 앞둔 31일 서울역 대합실에 통합 승차권 예매 애플리케이션 ‘코레일+(플러스)’를 홍보하는 안내문이 설치돼 있다.이지훈 기자 2026-09-01 10면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! KTX와 SRT 통합 운행은 언제부터 시작되는가? 31일 1일