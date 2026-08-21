전북 관광의 ‘맛·멋·밤·쉼’ 공공PR대상 최우수 사례 선정

세줄 요약 전북 관광 캠페인 공공PR대상 최우수상 수상

맛·멋·밤·쉼 네 키워드로 전북 매력 압축

지역 전체를 하나의 여행지로 재해석한 기획

이미지 확대 전북관광 광고 캠페인 ‘좋은 건 한 단어로 충분해’가 ‘2026 대한민국 공공PR대상’ 지방자치단체 부문 최우수상을 수상했다. 전북도 제공

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한 단어로 전북의 매력을 담은 전북도의 관광 캠페인이 국내 대표 우수 사례로 선정됐다.전북도는 전북관광 광고 캠페인 ‘좋은 건 한 단어로 충분해’가 ‘2026 대한민국 공공PR대상’ 지방자치단체 부문 최우수상을 수상했다고 21일 밝혔다.한국광고홍보학회가 주최하고 한국언론진흥재단이 후원하는 대한민국 공공PR대상은 공공 영역의 우수한 커뮤니케이션 사례를 발굴·공유하기 위한 시상이다.전북도는 지역 관광자원을 새로운 시각으로 풀어낸 캠페인의 기획력과 브랜드 커뮤니케이션 역량을 인정받았다.‘좋은 건 한 단어로 충분해’ 캠페인으로 전북의 관광 매력을 ‘맛·멋·밤·쉼’ 네 가지 키워드로 압축해 지역 곳곳의 관광자원을 새로운 경험의 관점에서 재해석했다.군산 단팥빵은 ‘맛’, 전주 천년한지는 ‘멋’, 남원 광한루원 야간경관은 ‘밤’, 고창 황윤석도서관에서의 여유와 휴식은 ‘쉼’으로 연결해 전북에서 즐길 수 있는 다양한 여행 경험을 직관적으로 전달했다.도 관계자는 “지역의 숨은 관광자원과 체류형 관광 등 변화하는 여행 흐름을 반영해 개별 관광지를 넘어 전북 전체를 하나의 여행 목적지로 인식할 수 있도록 메시지를 구성한 결과”라며 “앞으로도 지역 곳곳의 특색 있는 관광 콘텐츠를 발굴하고 전북을 찾고 머물고 싶은 여행지로 알리는 홍보를 이어가겠다”고 말했다.설정욱 기자