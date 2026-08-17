경남 가뭄 갈증 풀었다… 이번엔 150㎜ ‘물폭탄’

경남 지역 국가소방동원령 해제
부산 등 산사태 경보 ‘주의’ 격상
오늘까지 전국에 호우 피해 우려
극심한 가뭄이 이어졌던 경남을 비롯한 전국에 광복절 연휴 들어 단비가 내렸다. 17일까지 지역에 따라 150㎜가 넘게 비가 오는 곳도 있어 호우 피해도 우려된다.
16일 기상청에 따르면 이날 0시부터 오후 9시까지 경남도 내 주요 지점 누적 강수량은 고성 하이 268.7㎜, 사천 삼천포 260.0㎜, 남해 193.3㎜, 통영 279.0㎜, 거제 명사 304.0㎜ 등이다. 전국에서 가장 가물었던 창녕과 밀양에는 각각 67.5㎜, 102.0㎜의 비가 내렸다. 고성군 하이면에는 오후부터 빗줄기가 굵어지면서 1시간 만에 65.8㎜의 강한 비가 내리기도 했다.
이번 비가 내리기 전까지 경남 지역은 극심한 가뭄에 시달렸다. 지난달부터 이달 15일까지 지역 평균 누적 강수량은 141.8㎜로, 평년(749.8㎜)의 19.0%에 그쳤다. 이 때문에 도내 18개 시·군 전역에 농업용수 가뭄 단계가 발령됐고 5700여 농가, 2100㏊ 이상 농경지에서 작물 고사 등 피해가 잇따랐다.
이런 상황에서 적지 않게 비가 내리면서 가뭄 해갈에 큰 도움이 될 것으로 기대된다. 평년(70.4%)의 절반에도 못 미치는 31.5%까지 떨어졌던 평균 농업용수 저수율도 이날 33% 이상으로 오르면서 회복되고 있다. 가뭄 대응을 위해 지난 11일 경남 지역에 발령됐던 국가소방동원령은 비 소식이 전해지면서 15일 오후 6시를 기해 해제됐다.
경남 외에 15일 늦은 밤부터 16일 오전까지 해남 201.3㎜, 영암 185.9㎜, 목포 165㎜, 한라산 271.5㎜ 등 전남광주와 제주에도 많은 비가 쏟아지며 곳곳에서 침수, 낙석, 도복(나무 쓰러짐) 피해 등이 잇따랐다. 완도·목포·여수·고흥을 오가는 51개 항로 88척 중 일부 여객선 운항은 통제됐고 광주에서 제주로 향하는 항공기 4편도 지연됐다.
산림청은 전남광주, 부산, 울산, 경남 지역에 내린 산사태 위기 경보를 관심에서 주의 단계로 격상하기도 했다. 그 외 수도권과 중부권에는 주의 단계를 발령했다. 경남도 등도 호우 비상 2단계 비상근무에 들어가는 동시에 하천변 산책로, 세월교 등 침수·급류 발생 우려가 있는 시설 출입을 통제했다.
기상청은 연휴 마지막 날인 17일에도 전국 대부분 지역에 비가 내릴 것으로 예보했다. 부산·울산·경남 남해안은 50~100㎜(16일부터 누적), 많은 곳은 150㎜ 이상의 매우 많은 비가 내릴 것으로 봤다. 대구·경북에는 20~70㎜, 많은 곳은 경남 동부 내륙을 중심으로 100㎜ 이상의 비가 예상된다.
전남 동부 남해안에 20~60㎜, 그외 전남 지역과 광주·전북에도 5~30㎜의 강수량이 예상된다. 수도권은 5~10㎜, 강원 남부는 5~20㎜, 강원 중·북부는 5㎜ 안팎, 충북은 5~30㎜, 대전·세종·충남은 5~10㎜다. 기온은 17일 아침 최저 20~25도, 낮 최고 27~32도로 예상된다. 18~19일 아침 최저기온은 21~25도, 낮 최고기온은 29~33도로 오르겠다.
부산 정철욱·서울 이지 기자
세줄 요약
- 경남·전남·제주에 광복절 연휴 단비
- 경남 가뭄 해갈, 저수율 회복세 전환
- 남해안·제주 150㎜ 이상 추가 호우 우려
2026-08-17 12면
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