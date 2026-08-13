사회 [포토] “떴다 떴다, 태극기” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/08/13/20260813800010 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-13 17:22 입력 2026-08-13 17:22 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 광복절 앞두고 높이 날아오른 태극기 연광복절을 이틀 앞둔 13일 경기도 수원시 세계문화유산 화성(華城) 창룡문에서 한국연연맹 회원들이 태극기 연을 날리고 있다. 2026.8.13 연합뉴스 이미지 확대 광복절 앞두고 높이 날아오른 태극기 연광복절을 이틀 앞둔 13일 경기도 수원시 세계문화유산 화성(華城) 창룡문에서 한국연연맹 회원들이 태극기 연을 날리고 있다. 2026.8.13 연합뉴스 이미지 확대 대형 태극기 앞에서 추억쌓기제81주년 광복절을 이틀 앞둔 13일 서울 서대문형무소역사관을 찾은 시민들이 대형태극기 앞에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.8.13 연합뉴스 이미지 확대 태극기 흔드는 아이들광복절을 이틀 앞둔 13일 전남광주통합특별시 북구 전남대학교 민주마루 앞에서 북구청어린이집 아이들이 야외활동하며 태극기를 흔들고 있다. 2026.8.13 연합뉴스 이미지 확대 태극기 들고 “광복절을 기억해요”광복절을 앞두고 13일 부산 부산진구청에서 직장어린이집 원생들이 직접 만든 태극기 머리띠와 태극기?무궁화 부채를 흔들며 환하게 웃고 있다. 2026.8.13 연합뉴스 이미지 확대 ‘광복 81주년, 나라 사랑 태극기 달기 운동’광복절을 이틀 앞둔 13일 대구 북구 대백인터빌 아파트에서 열린 광복 81주년 나라 사랑 태극기 달기 운동 행사에서 한국자유총연맹 대구북구지회 관계자들이 태극기를 달고 있다. 2026.8.13 연합뉴스 이미지 확대 손도장으로 만드는 태극기광복절을 이틀 앞둔 13일 대구 북구 대백인터빌 아파트 단지에서 열린 광복 81주년 나라 사랑 태극기 달기 운동 행사에서 어린이들이 손도장으로 태극기를 만들고 있다. 2026.8.13 연합뉴스 광복절을 이틀 앞둔 13일 경기도 수원시 세계문화유산 화성(華城) 창룡문에서 한국연연맹 회원들이 태극기 연을 날리고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 연날리기 행사가 열린 장소는 어디인가요? 화성 창룡문 경복궁