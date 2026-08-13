사회 [포토] 경남 가뭄 채우는 ‘절실한 물줄기’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/08/13/20260813800007 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-13 14:29 입력 2026-08-13 14:29 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 큰 희망 채우는 경기소방극심한 가뭄이 이어지는 경남에 국가소방동원령 발령에 따른 급수 지원이 이틀째인 13일 오후 경기도 소방본부 소속 소방관이 바싹 마른 경남 밀양시 덕동1호 소류지에 채워 넣고 있다. 2026.8.13 연합뉴스 이미지 확대 강원·경기소방, 경남서 큰 도움…국가소방동원령극심한 가뭄이 이어지는 경남에 국가소방동원령 발령에 따른 급수 지원이 이틀째인 13일 오후 경기도 소방(오른쪽) 소속 소방관이 바싹 마른 경남 밀양시 덕동1호 소류지에 물을 채워 넣고 있다. 왼쪽 강원도 평창소방서 소속 차량은 급수를 마치고 정비하는 모습. 2026.8.13 연합뉴스 이미지 확대 큰 희망 채우는 강원소방극심한 가뭄이 이어지는 경남에 국가소방동원령 발령에 따른 급수 지원이 이틀째인 13일 오후 강원 평창소방서 소속 소방관이 바싹 마른 경남 밀양시 덕동1호 소류지에 물을 채워 넣고 있다. 2026.8.13 연합뉴스 이미지 확대 강원소방, 큰 희망 채우는 작은 물줄기극심한 가뭄이 이어지는 경남에 국가소방동원령 발령에 따른 급수 지원이 이틀째인 13일 오후 강원 평창소방서 소속 소방관이 바싹 마른 경남 밀양시 덕동1호 소류지에 물을 채워 넣고 있다. 2026.8.13 연합뉴스 이미지 확대 큰 희망 채우는 작은 물줄기…국가소방동원령극심한 가뭄이 이어지는 경남에 국가소방동원령 발령에 따른 급수 지원이 이틀째인 13일 오후 경기 광주소방서 능평119안전센터 소속 소방관이 인근 낙동강에서 길어온 물을 바싹 마른 경남 밀양시 덕동1호 소류지에 채워 넣고 있다. 2026.8.13 연합뉴스 이미지 확대 희망 채우는 물줄기…국가소방동원령극심한 가뭄이 이어지는 경남에 국가소방동원령 발령에 따른 급수 지원이 이틀째인 13일 오후 경기 광주소방서 능평119안전센터 소속 소방관이 인근 낙동강에서 길어온 물을 바싹 마른 경남 밀양시 덕동1호 소류지에 채워 넣고 있다. 2026.8.13 연합뉴스 이미지 확대 큰 희망 채우는 작은 물줄기…국가소방동원령극심한 가뭄이 이어지는 경남에 국가소방동원령 발령에 따른 급수 지원이 이틀째인 13일 오후 경기 광주소방서 능평119안전센터 소속 소방관이 인근 낙동강에서 길어온 물을 바싹 마른 경남 밀양시 덕동1호 소류지에 채워 넣고 있다. 2026.8.13 연합뉴스 극심한 가뭄이 이어지는 경남에 국가소방동원령 발령에 따른 급수 지원이 이틀째인 13일 오후 경기도 소방본부 소속 소방관이 바싹 마른 경남 밀양시 덕동1호 소류지에 채워 넣고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 경남 지역에 발령된 국가소방동원령의 목적은? 급수 지원 화재 진압