평택 매일유업 공장서 근로자 숨져…경찰, 파악 중

세줄 요약 평택 매일유업 공장서 근로자 2명 쓰러짐

50대 A씨 숨지고 다른 근로자 1명 경상

경찰, 연유 저장 탱크 청소 중 사고 추정

이미지 확대 구급차 이미지. 서울신문DB

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경기도 평택 매일유업 공장에서 근로자가 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.경기 평택경찰서에 따르면 9일 오후 2시 58분쯤 경기도 평택시 진위면에 있는 매일유업 공장에서 근로자 2명이 쓰러진 채 발견됐다.공장 직원이 이들을 발견해 병원으로 옮겼으나 A(50대)씨는 숨졌다. 함께 발견된 50대 근로자 1명은 경상을 입은 것으로 알려졌다.A씨 등은 높이 3.4ｍ, 지름 1.9ｍ 크기의 연유 저장 탱크에서 발견됐다.두 사람의 몸에서 별다른 외상은 확인되지 않았다.경찰은 이들이 탱크 내부를 청소하다가 쓰러진 것으로 추정하고 공장 관계자를 상대로 구체적인 작업 내용과 사고 경위 등을 확인하고 있다.설정욱 기자