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말다툼 끝 어머니 흉기 살해…18세 아들 체포

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김유민 기자
김유민 기자
수정 2026-08-08 18:49
입력 2026-08-08 09:25
세줄 요약
  • 인천 아들, 말다툼 끝 어머니 흉기 살해
  • 범행 직후 112 신고, 현장 체포
  • 경찰, 존속살인 혐의로 경위 조사
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기사의 이해를 돕기 위한 AI 생성 이미지
기사의 이해를 돕기 위한 AI 생성 이미지


인천에서 10대 아들이 말다툼 끝에 어머니를 흉기로 살해한 혐의로 경찰에 붙잡혔다.

8일 인천 삼산경찰서에 따르면 A(18)군은 전날 오후 8시 30분 인천 부평구 삼산동 한 아파트에서 40대 어머니 B씨와 말다툼을 벌이던 중 집 안에 있던 흉기로 여러 차례 찔러 숨지게 한 혐의(존속살인)를 받고 있다.

A군은 범행 직후 112에 직접 신고했으며, 출동한 경찰에 의해 현장에서 체포됐다.

B씨는 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌다.

A군은 고등학교를 자퇴한 뒤 무직 상태였으며, 사건 당시 함께 거주하던 아버지와 동생은 집을 비운 상태였던 것으로 조사됐다.



경찰은 A군을 상대로 정확한 범행 경위와 동기 등을 조사하고 있다.

김유민 기자
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