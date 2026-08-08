말다툼 끝 어머니 흉기 살해…18세 아들 체포

세줄 요약 인천 아들, 말다툼 끝 어머니 흉기 살해

범행 직후 112 신고, 현장 체포

경찰, 존속살인 혐의로 경위 조사

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인천에서 10대 아들이 말다툼 끝에 어머니를 흉기로 살해한 혐의로 경찰에 붙잡혔다.8일 인천 삼산경찰서에 따르면 A(18)군은 전날 오후 8시 30분 인천 부평구 삼산동 한 아파트에서 40대 어머니 B씨와 말다툼을 벌이던 중 집 안에 있던 흉기로 여러 차례 찔러 숨지게 한 혐의(존속살인)를 받고 있다.A군은 범행 직후 112에 직접 신고했으며, 출동한 경찰에 의해 현장에서 체포됐다.B씨는 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌다.A군은 고등학교를 자퇴한 뒤 무직 상태였으며, 사건 당시 함께 거주하던 아버지와 동생은 집을 비운 상태였던 것으로 조사됐다.경찰은 A군을 상대로 정확한 범행 경위와 동기 등을 조사하고 있다.김유민 기자