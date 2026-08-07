양양 ‘친절 맛집’은 여기…이달말까지 설문조사

세줄 요약 관광 이미지 제고 위한 친절도 설문조사 실시

네이버폼 통해 주민·관광객 누구나 참여 가능

인사·응대·말투·메뉴 설명 등 항목 조사

이미지 확대 강원 양양군이 실시하는 음식점 친절도 조사 안내 포스터. 양양군 제공

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강원 양양군은 관광 이미지 제고를 위해 이달 말까지 ‘음식점 친절도 설문조사’를 실시한다고 7일 밝혔다.조사는 네이버폼에서 진행되고, 주민과 관광객 누구나 참여할 수 있다. 출입 시 인사, 친절한 응대, 부드러운 말투, 이해하기 쉬운 메뉴 설명 등이 주요 조사 항목이다. 또 가격표와 원산지 정보 표시, 청결 상태 등도 조사한다.군은 조사 결과를 바탕으로 분야별 개선책을 수립해 추진할 계획이다.양양에는 일반음식점 942개, 휴게음식점 191개, 제과점영업 13개 등 총 1146개의 식품접객업소가 운영 중이다.군 관계자는 “음식과 서비스가 관광지 이미지를 결정하는 중요 요소가 되고 있다”며 “친절하고 신뢰할 수 있는 외식 환경을 조성해 관광도시 양양의 이미지를 높이겠다”고 말했다.양양 김정호 기자