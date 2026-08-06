사회 무더위에 분수에서 뛰어노는 아이들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/08/06/20260806500185 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-08-06 16:07 입력 2026-08-06 16:07 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 서울 낮 최고기온이 39도로 예보된 6일 서울 광화문 이순신 장군 동상 앞 분수대에서 어린이들이 뛰어놀고 있다. 2026.8.6 이지훈 기자 서울 낮 최고기온이 39도로 예보된 6일 서울 광화문 이순신 장군 동상 앞 분수대에서 어린이들이 뛰어놀고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 서울의 낮 최고기온 예보는 몇 도인가? 39도 36도