사회 ‘K-과학인재 아카데미 고등학생 캠프’ 수료식 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/08/05/20260805500236 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-08-05 16:59 입력 2026-08-05 16:59 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 5일 서울 관악구 서울대학교 융합관에서 열린 ‘K-과학인재 아카데미 고등학생 캠프 퇴소식’에서 안미현 서울신문 상무가 학생에게 수료증을 수여하고 있다. 2026.8.5 도준석 전문기자 5일 서울 관악구 서울대학교 융합관에서 열린 ‘K-과학인재 아카데미 고등학생 캠프 퇴소식’에서 안미현 서울신문 상무가 학생에게 수료증을 수여하고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! K-과학인재 아카데미 고등학생 캠프가 열린 곳은? 서울대학교 연세대학교