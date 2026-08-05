‘K-과학인재 아카데미 고등학생 캠프’ 수료식

이미지 확대 5일 서울 관악구 서울대학교 융합관에서 열린 ‘K-과학인재 아카데미 고등학생 캠프 퇴소식’에서 안미현 서울신문 상무가 학생에게 수료증을 수여하고 있다. 2026.8.5 도준석 전문기자

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5일 서울 관악구 서울대학교 융합관에서 열린 ‘K-과학인재 아카데미 고등학생 캠프 퇴소식’에서 안미현 서울신문 상무가 학생에게 수료증을 수여하고 있다.도준석 전문기자