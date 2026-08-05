숙명여대, 아세안 여학생 110명에 ‘IT 한류’ 심었다… 디지털·창업교육 성료

이미지 확대 숙명여대 아태여성정보통신원의 ‘2026 디지털 및 창업 여성역량강화 교육’에 참여한 캄보디아 왕립프놈펜대학교 학생들. 숙명여대 제공

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숙명여자대학교 아태여성정보통신원이 라오스·캄보디아·베트남 3개국 협력대학 여학생 110명을 대상으로 ‘2026 디지털 및 창업 여성역량강화 교육(WiDE)’을 진행했다고 5일 밝혔다.교육부 ODA 사업의 일환인 이번 프로그램은 라오스 수파누봉대, 캄보디아 왕립프놈펜대, 베트남 퀴논대가 참여했다. 올해는 온라인 기초 교육, 현지 심화 실습, 진로개발 활동을 연계한 단계별 블렌디드 러닝 체계를 새롭게 도입했다.학생들은 지난 6~7월 파이썬 프로그래밍, 데이터 시각화 등 온라인 기초 과정을 거친 뒤 국가별 산업 특성(라오스 농업·캄보디아 관광·베트남 디지털 AI)에 맞춘 현지 심화 실습에 참여했다. 아태여성정보통신원은 오는 10월까지 기업 필드트립과 취업 컨설팅 등 후속 진로개발 활동을 지원해 교육과 실무의 선순환을 이룰 계획이다.이숙정 아태여성정보통신원장은 “협력국의 산업 특성을 반영한 실무형 교육을 통해 학생들이 현장에서 활용할 수 있는 역량을 키우고 취·창업으로 연결될 수 있도록 지속해서 지원하겠다”고 밝혔다.박영주 기자