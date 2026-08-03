영천 공장 화재 ‘산불 비화’…헬기 띄우고 확산 차단 사투

세줄 요약 영천 공장 창고 화재, 진화 중 야산으로 비화

소방 인력 75명·차량 29대·헬기 3대 투입

창고 전소·완제품 100t 소실, 인명 피해 없음

이미지 확대 3일 발생한 영천 폐기물공장 화재. 경북도소방본부 제공,

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3일 오후 3시 45분쯤 경북 영천시 청통면 한 공장 창고에서 발생한 불이 진화 과정 중 인근 야산으로 옮겨붙은 것으로 나타나 당국이 확산 방지에 힘을 쏟고 있다.영천시 등에 따르면 현재 소방 당국은 현장에 인력 75명과 차량 29대 등을 투입해 진화 작업을 벌이고 있다.또 진화 과정 중 불이 인근 야산으로 번진 것으로 확인되자 진화 헬기 3대를 추가로 투입했다.현재까지 이번 화재로 철골조 창고 1동이 모두 불에 타고 내부에 있던 플라스틱(PE, PPE) 완제품 100t 정도가 소실됐다.영천시는 화재 발생 후 인근 주민들에게 면사무소 등 안전한 곳으로 대피하고 차량은 우회하도록 요청하는 안전안내문자를 발송했다.소방 당국은 “현재까지 확인된 인명 피해는 없으며, 화재 진압까지 장시간 소요될 것으로 보인다”고 밝혔다.영천 김상화 기자