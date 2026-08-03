K리그 원정 응원오면 할인…강원관광재단, 원정패스 출시

세줄 요약 원정 팬 대상 지역 상가 할인 혜택 운영

강릉 테라로사·유리알 유희소품샵 10% 할인

강릉샌드 구매 시 캔커피 증정 및 소비 유도

이미지 확대 강원관광재단이 운영하는 ‘강원 원정패스’ 포스터. 강원관광재단 제공

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강원관광재단은 K리그 강원FC 홈경기장을 찾은 원정 팬이 지역 상가 이용 시 할인 혜택을 주는 원정패스 프로그램을 운영한다고 3일 밝혔다.홈경기 티켓을 소지한 원정 팬이 테라로사 강릉 본점·사천해변점·경포호수점·임당점·신라모노그램점과 유리알 유희소품샵을 이용하면 각각 10% 할인받는다. 강릉샌드에서 3만원 이상 구매한 원정 팬에게 캔커피를 증정하기도 한다.재단은 원정패스가 원정 팬의 소비를 유발해 지역 상권에 도움을 줄 것으로 기대하고 있다.재단은 2024년 9월 강원FC와 스포츠관광 활성화를 위한 협약을 체결한 뒤 다양한 홍보마케팅을 전개하고 있다.지난 3월 홈 개막전에서 미니골대에 축구공을 차 넣는 슈팅 이벤트와 재단 사회관계망서비스(SNS) 구독 이벤트를 열어 개막 열기를 끌어올렸고, 5월에는 인천유나이티드FC와 원정 경기가 열린 인천축구전용경기장에 부스를 차리고 수도권 시민들을 대상으로 강원관광을 홍보했다.최성현 재단 대표이사는 “최근 프로스포츠는 단순히 경기 관람을 넘어 지역 먹거리와 관광을 즐기는 문화로 발전하고 있다”며 “이러한 흐름에 맞춰 여러 현장 마케팅과 관광 연계 프로그램을 운영하겠다”고 말했다.춘천 김정호 기자