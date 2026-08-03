‘공직선거법 위반’ 혐의 안병윤 예천군수 구속영장 기각

세줄 요약 구속영장 기각, 증거 수집 상당 부분 확인

도주·증거인멸 우려 없다는 법원 판단

선거 앞두고 언론인 금품 제공 혐의

이미지 확대 안병윤 예천군수

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공직선거법 위반 혐의를 받는 안병윤 경북 예천군수에 대해 경찰이 신청한 구속 영장이 기각됐다.대구지법 상주지원 김혜림 영장전담판사는 3일 오전 공직선거법 위반 혐의를 받는 안 군수의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열어 경찰이 신청한 구속 영장을 기각했다.김 판사는 “상당 부분 증거가 수집되어 있고, 도주 및 증거 인멸 우려 없다”며 영장 기각 사유를 밝혔다.안 군수는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 선거구 내 언론인들에게 금품 1000만원을 제공한 혐의를 받고 있다.앞서 경찰은 지난 6월 25일부터 이틀간 안 군수의 자택과 사무실 등에서 압수수색을 벌이며 관련 증거를 확보한 바 있다.상주 김상화 기자