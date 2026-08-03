사회 ‘임관을 축하해’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/08/03/20260803500192 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-08-03 16:04 입력 2026-08-03 16:04 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 한 신임 검사의 아내가 3일 경기 과천시 정부과천청사 대강당에서 열린 신임 검사 임관식을 마치고 남편에게 기념 리본을 달아주고 있다. 2026.8.3 이지훈 기자 한 신임 검사의 아내가 3일 경기 과천시 정부과천청사 대강당에서 열린 신임 검사 임관식을 마치고 남편에게 기념 리본을 달아주고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 신임 검사 임관식이 열린 날짜는? 3일 4일