경찰관 지치자 “제가 할게요” 시민들 나섰다…출근길 벌어진 ‘기적’

지하철역서 쓰러진 남성…힘 합친 경찰·시민

이미지 확대 출근길 지하철역에서 의식을 잃고 쓰러진 남성(왼쪽)이 현장에 있던 경찰관과 시민들의 신속한 응급처치 덕분에 무사히 목숨을 구한 사연이 뒤늦게 알려졌다. 대한민국 경찰청 유튜브 캡처

이미지 확대 쓰러진 남성 A씨를 안전한 곳으로 옮기는 시민들의 모습. 대한민국 경찰청 유튜브 캡처

이미지 확대 A씨에게 심폐소생술을 실시하는 시민들. 대한민국 경찰청 유튜브 캡처

이미지 확대 출근길 지하철역에서 의식을 잃고 쓰러진 남성에게 심폐소생술을 실시한 서울경찰청 도시고속순찰대 소속 이현우 경사. 대한민국 경찰청 유튜브 캡처

세줄 요약 왕십리역 승강장서 남성 의식 잃고 쓰러짐

시민들 신속히 안전한 바닥으로 이동

경찰관 CPR·시민 AED로 골든타임 확보

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출근길 지하철역에서 의식을 잃고 쓰러진 남성이 현장에 있던 경찰관과 시민들의 신속한 응급처치 덕분에 무사히 목숨을 구한 사연이 뒤늦게 알려졌다.경찰청 유튜브에 공개된 영상에 따르면 지난달 15일 오전 서울 왕십리역 승강장 에스컬레이터에서 남성 A씨가 갑자기 의식을 잃고 쓰러졌다.A씨는 움직이는 에스컬레이터 위로 넘어지며 자칫 끼임 사고로 이어질 수 있는 일촉즉발의 상황이었다.이를 목격한 시민들은 지체 없이 달려가 A씨를 안전한 승강장 바닥으로 옮겼다.당황한 시민들이 A씨의 상태를 살피던 순간, 인파를 뚫고 한 남성이 다가왔다. 출근길에 현장을 지나던 서울경찰청 도시고속순찰대 소속 이현우 경사였다.A씨에게 호흡과 의식이 없는 것을 확인한 이 경사는 즉시 심폐소생술(CPR)을 시작했다.시민들도 적극적으로 이 경사를 도왔다. 이 경사가 CPR을 이어가던 중 한 여성이 먼저 교대를 요청하며 손을 보탰고, 이후 또 다른 시민도 번갈아 가며 가슴 압박을 실시했다.다른 시민들은 A씨의 혈액순환을 돕기 위해 다리를 주무르며 의식을 계속해서 확인하기도 했다.이후 자동심장충격기(AED)를 건네받은 시민들은 출동 중인 구급대의 전화 안내에 따라 침착하게 사용했고, 그 순간에도 심폐소생술은 멈추지 않았다.이 경사와 시민들의 응급처치 덕분에 A씨는 현장에서 골든타임을 확보할 수 있었다. 현장에 도착한 구급대에 의해 병원으로 이송된 A씨는 현재 건강을 회복한 것으로 전해졌다.이 경사는 “주변에 시민분들이 많이 계셔서 정말 의지가 됐고, 도와주셔서 더 열심히 할 수 있었던 것 같다”고 말했다.윤예림 기자