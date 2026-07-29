사회 [포토] ‘단일종목 레버리지 상폐 촉구’ 근조화환 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/07/29/20260729800010 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-29 17:06 입력 2026-07-29 16:39 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 국회 앞에 놓인 단일종목 레버리지 ETF 상장 폐지 촉구 근조화환29일 서울 여의도 국회 정문 부근에 단일종목 레버리지 ETF 상장 폐지를 촉구하는 근조화환이 설치돼 있다. 2026.7.29 연합뉴스 이미지 확대 단일종목 레버리지 ETF 상장 폐지 촉구 근조 화환29일 서울 여의도 국회의사당 정문 앞에서 주식시장 정상화를 위한 모임 관계자가 단일종목 레버리지 ETF 상장 폐지 촉구 근조화환을 설치하고 있다. 2026.7.29 뉴스1 이미지 확대 ‘무너지는 주가’ 국회 앞에 놓인 근조화환29일 서울 여의도 국회의사당 정문 앞에 주식시장 정상화를 위한 모임이 설치한 단일종목 레버리지 ETF 상장 폐지 촉구 근조화환이 설치돼 있다. 2026.7.29 뉴스1 이미지 확대 국회 인근 ETF 상장 폐지 촉구 근조화환29일 서울 여의도 국회의사당 인근에 단일종목 레버리지 ETF 상장 폐지 촉구 근조화환이 놓여져 있다. 2026.07.29. 뉴시스 이미지 확대 국회 인근 ETF 상장 폐지 촉구 근조화환29일 서울 여의도 국회의사당 인근에 단일종목 레버리지 ETF 상장 폐지 촉구 근조화환이 놓여져 있다. 2026.07.29. 뉴시스 29일 서울 여의도 국회 정문 부근에 단일종목 레버리지 ETF 상장 폐지를 촉구하는 근조화환이 설치돼 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 국회 정문 부근에 설치된 것은 무엇인가? 근조화환 현수막