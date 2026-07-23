사회 [포토] ‘쩍 갈라진’ 백안저수지 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/07/23/20260723800007 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-23 15:11 입력 2026-07-23 15:11 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 쩍 갈라진 밀양 백안저수지마른장마의 영향으로 23일 오후 경남 밀양시 무안면 백안저수지의 바닥이 갈라져 있다. 한국농어촌공사에 따르면 이날 기준 백안저수지의 저수율은 1.3?에 불과하다. 2026.7.23 연합뉴스 이미지 확대 마른장마에 바닥 드러낸 저수지마른장마의 영향으로 23일 오후 경남 밀양시 무안면 백안저수지의 바닥이 갈라져 있다. 한국농어촌공사에 따르면 이날 기준 백안저수지의 저수율은 1.3?에 불과하다. 2026.7.23 연합뉴스 이미지 확대 쩍 갈라진 밀양 백안저수지마른장마의 영향으로 23일 오후 경남 밀양시 무안면 백안저수지의 바닥이 갈라져 있다. 한국농어촌공사에 따르면 이날 기준 백안저수지의 저수율은 1.3?에 불과하다. 2026.7.23 연합뉴스 이미지 확대 쩍 갈라진 저수지마른장마의 영향으로 23일 오후 경남 밀양시 무안면 백안저수지의 바닥이 갈라져 있다. 한국농어촌공사에 따르면 이날 기준 백안저수지의 저수율은 1.3?에 불과하다. 2026.7.23 연합뉴스 이미지 확대 쩍 갈라진 밀양 백안저수지마른장마의 영향으로 23일 오후 경남 밀양시 무안면 백안저수지의 바닥이 갈라져 있다. 한국농어촌공사에 따르면 이날 기준 백안저수지의 저수율은 1.3?에 불과하다. 2026.7.23 연합뉴스 마른장마의 영향으로 23일 오후 경남 밀양시 무안면 백안저수지의 바닥이 갈라져 있다. 한국농어촌공사에 따르면 이날 기준 백안저수지의 저수율은 1.3m에 불과하다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 백안저수지 바닥이 갈라진 원인은 무엇인가? 마른장마 과도한 사용