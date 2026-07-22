성주군 아파트 화재…50대 경상

세줄 요약 성주읍 5층 아파트 꼭대기층 화재 발생

50대 주민 연기 흡입 경상, 30여명 대피

2시간여 만에 진화, 원인 조사 진행

이미지 확대 화재·소방 자료 이미지. 서울신문DB

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22일 오후 4시 30분쯤 경북 성주군 성주읍 한 5층짜리 아파트 꼭대기층에서 원인을 알 수 없는 불이 났다.이 불로 50대 주민 1명이 연기를 흡입해 경상을 입었으며, 주민 30여명이 대피하는 소동이 벌어졌다.불은 발화 세대 79.34㎡를 태우고 2시간여 만인 오후 6시 36분쯤 모두 꺼졌다.성주군은 한때 아파트 주변 도로를 우회하고 아파트 밖으로 대피하라는 재난 문자를 보냈다.소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.성주 김상화 기자