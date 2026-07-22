경북, 국회서 공공기관 이전 전략 세미나…2차 공공기관 유치 ‘총력전’

세줄 요약 국회 세미나 개최, 2차 공공기관 유치 전략 논의

9월 이전 로드맵 앞두고 민·관·정 공조 강화

첨단 제조·물류·애그리테크 벨트 조성 강조

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경북도는 22일 오전 10시 30분 국회의원회관 제1소회의실에서 국회의원을 비롯한 민간 전문가, 관계 공무원 등 100여 명이 참석한 가운데 ‘경북도, 2차 공공기관 경북 유치 전략 국회 세미나’를 개최한다.이번 세미나는 오는 9월 공공기관 이전 로드맵 발표를 앞두고 민·관·정 공조 체계를 공고히 하고, 그동안 추진해 온 유치 활동과 관련 정보를 공유해 막바지 대응 전략을 모색하기 위해 마련됐다.세미나는 송언석 국회의원의 개회사와 황명석 경북도 행정부지사의 축사를 시작으로 공공기관 이전 추진 상황 보고, 주제 발표와 토론 순으로 진행됐다.추진 상황 보고를 맡은 이상수 경북도 지방시대정책국장은 “40여 개의 전략 유치 대상 기관의 임직원과 노동조합 등을 대상으로 경북 이전의 강점을 적극 설명해 왔으며 국토교통부를 비롯한 중앙부처에도 5극 3특 균형발전 정책과의 연계성과 지역 특화 첨단산업 집적 효과 등을 적극 알려왔다”고 밝혔다.특히 4대 핵심 전략인 ▲첨단 제조 혁신 벨트 ▲스마트 물류 벨트 ▲애그리테크(Agri-Tech) 벨트 ▲생활·교육 중심 조성을 위해 대표 기관들에 대한 마지막 유치전에 최선을 다할 것이라고 밝혔다.최철영 대구대 공공안전학부 교수가 좌장을 맡는다. 이수영 서울대 행정대학원 국가리더십연구센터 센터장이 ‘성공적인 공공기관 2차 이전 추진 방향 및 경상북도의 유치 전략 제안’을 주제로 발표에 나선다. 허문구 산업연구원 국가균형발전연구센터장과 김성도 전국혁신도시노동조합협의회 의장, 손희준 청주대 명예교수와 나중규 경북연구원 연구본부장이 토론을 진행한다.이번 행사를 주최한 송 의원은 “2차 공공기관 이전은 단순한 지역 배분이 아니라, 이미 조성된 혁신도시를 중심으로 시너지 효과를 극대화하는 방향으로 추진돼야 한다”며 “이로써 공공기관 이전의 효과를 높이고 국가균형발전이라는 본래의 목적도 실질적으로 달성할 수 있다”고 말했다.이어 “정주 여건 개선을 위한 병원, 교육 인프라 구축을 위한 지원도 반드시 병행되어야 한다”고 덧붙였다.황명석 도 행정부지사는 “2차 공공기관 이전은 1차 이전과 달리 사람이 정착하고, 경제와 일자리가 살아나는 정책으로 추진해 나가겠다”며 “경북의 산업 기반과 미래 전략을 종합적으로 고려해 가장 효과적인 이전 방안을 마련하겠다”고 밝혔다.안동 김상화 기자