“거제, 야호” 리센느·정이랑, ‘섬의 날’ 홍보대사 위촉

‘제7회 섬의 날’ 홍보대사 위촉식… 8월 6~9일 여수 개최

이미지 확대 한자리에 모인 섬의 날 홍보대사 21일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제7회 섬의 날 홍보대사 위촉식에서 김민재 행정안전부 차관, 황기연 전남광주통합특별시 행정부시장, 서영학 여수시장이 홍보대사에 위촉된 배우 정이랑, 가수 하현우, 가수 리센느, 가수 안성훈, 유튜버 리랑과 기념 촬영하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 [수정본] 제7회 섬의 날 홍보대사 위촉된 리센느 (서울=뉴스1) 김명섭 기자 = 리센느가 21일 오후 서울 종로구 세종대로 정부서울청사에서 열린 제7회 섬의 날 홍보대사 위촉식에서 트크쇼를 하며 포즈를 취하고 있다. 뉴스1

이미지 확대 섬의 날 홍보대사 된 배우 정이랑 배우 정이랑이 21일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제7회 섬의 날 홍보대사 위촉식에서 홍보대사로 위촉된 뒤 토크쇼 중 발언하고 있다. 뉴시스

이미지 확대 섬의 날 홍보대사 위촉된 가수 안성훈 가수 안성훈이 21일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제7회 섬의 날 홍보대사 위촉식에서 홍보대사로 위촉된 뒤 토크쇼 중 발언하고 있다. 뉴시스

이미지 확대 섬의 날 홍보대사로 위촉된 가수 리센느 김민재 행정안전부 차관이 21일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제7회 섬의 날 홍보대사 위촉식에서 가수 리센느와 기념 촬영하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 한자리에 모인 섬의 날 홍보대사 김민재 행정안전부 차관이 21일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제7회 섬의 날 홍보대사 위촉식에서 가수 리센느를 비롯한 홍보대사들과 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 리센느·정이랑 등 6명 섬의 날 홍보대사 위촉

3000개 넘는 섬 가치·중요성 알리기 위한 취지

여수 행사와 2026 섬박람회 전초전 성격

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다음 달 6~9일 전남광주통합특별시 여수시에서 제7회 섬의 날 행사가 열리는 가운데 ‘거제, 야호’로 유명세를 탄 아이돌 그룹 리센느와 배우 정이랑, 가수 하현우, 안성훈, 요리사 정지선, 캠핑 유튜버 리랑이 21일 섬의 날 홍보대사로 위촉됐다.행정안전부는 이날 정부서울청사에서 김민재 차관, 황기연 전남광주시 행정부시장, 서영학 여수시장 등이 참석한 가운데 섬의 날 홍보대사 위촉식을 열었다. 섬의 날은 인구소멸 위기에 처한 전국 3000개가 넘는 섬의 가치와 중요성을 알리기 위해 2019년 제정된 국가기념일로, 매년 8월 8일 기념한다.올해 섬의 날 행사는 9월 개막하는 ‘2026 여수세계섬박람회’(9월 5일~11월 4일)의 전초전으로, ‘낭만충전, 섬’을 주제로 8월 6일부터 여수세계박람회장 일대에서 열린다. 4년째 섬의 날 홍보대사를 맡고 있는 가수 하현우와 리센느가 개막식을 꾸미고, 지난 5월 ‘2026 섬 방문의 해’ 홍보대사로 위촉된 정지선과 리랑은 섬의 이색 먹거리와 캠핑 명소를 소개한다.행사 기간에는 비렁길로 유명한 금오도와 봉화산, 꽃길로 둘러싸인 하화도 걷기와 어린이 섬 탐험대 등 다양한 체험 프로그램이 운영된다. 섬 방문을 인증하면 추첨을 통해 최대 88만원 상당의 온누리상품권을 지급하는 이벤트도 9월 27일까지 진행된다. 자세한 내용은 ‘찾아가고 싶은 섬’ 누리집(island88.kidi.re.kr)에서 확인할 수 있다.세종 강주리 기자