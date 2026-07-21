“군수가 마을로 찾아갑니다”..단양군 이동군청 운영

세줄 요약 군수가 마을로 찾아가는 현장 소통 시책 운영

대강면 사인암리 등에서 첫 이동군청 진행

155개 전 마을 순회하며 의견 수렴 계획

이미지 확대 김문근 단양군수가 20일 대강면 사인암 경로당을 방문해 주민들과 소통하고 있다. 단양군 제공.

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충북 단양군은 군수가 직접 마을로 찾아가 주민과 소통하는 ‘우리마을 이동군청’을 운영한다고 21일 밝혔다.군은 전날 처음으로 대강면 사인암리와 장림리, 두음리 일원에서 ‘우리마을 이동군청’을 진행했다.‘우리마을 이동군청’은 지역 현안과 주민 요구사항 등을 군정에 반영하기 위해 군수가 마을을 찾아가 주민 의견을 듣는 현장 소통 시책이다.군은 연간 1회 이상 관내 155개 전 마을을 방문할 계획이다. 주요 현안사업장과 갈등 현장, 주민설명회가 필요한 마을 등을 우선 선정한다.군은 현장에서 접수된 주민 의견을 관련 부서와 공유하고, 즉시 조치할 수 있는 사항은 신속 처리할 방침이다. 예산 반영이나 중장기 검토가 필요한 사안은 사업의 필요성과 추진 가능성, 우선순위, 재원 확보 방안 등을 검토해 군정에 반영할 계획이다.군 관계자는 “주민이 군청을 찾아오는 기존 방식에서 벗어난 시도”라며 “열린 군정을 통해 주민들이 변화를 체감할 것”이라고 말했다.단양 남인우 기자