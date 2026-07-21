고려대, 식품공학과 김병관·이윤경 부부 10억원 기부

이미지 확대 사진 왼쪽부터 김병관 교우, 고려대 김동원 총장, 이윤경 교우. 고려대 제공

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고려대학교는 식품공학과 79학번 김병관 교우와 80학번 이윤경 교우 부부가 후배들을 위해 써달라며 장학기금 10억원을 기부했다고 21일 밝혔다.미국에서 벤처 비즈니스를 일궈낸 이들 부부는 경제적 어려움으로 학업을 포기하는 후배가 없기를 바라는 마음을 담아 ‘BKYH 장학기금’을 조성했다. 단일 학과 지정 장학기금으로는 손꼽히는 큰 규모여서 교우 사회에 큰 울림을 주고 있다.김병관·이윤경 부부는 “유학 시절부터 사업을 키워가기까지 서로에게 가장 큰 버팀목은 모교에서 배운 기본기였다”라며 “어려운 환경 속에서도 후배들이 꿈을 펼치고 글로벌 리더로 성장하는 데 마중물이 되길 바란다”고 소감을 전했다.김동원 고려대 총장은 “부부가 함께 모아주신 소중한 뜻을 깊이 새기겠다”며 “기부자의 뜻에 따라 장학기금을 투명하게 운영해 식품공학 분야를 이끌어갈 우수 인재 양성에 최선을 다하겠다”고 화답했다.박영주 기자