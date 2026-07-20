사회 [포토] ‘쿠팡 화재’ 임시 대피소 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/07/20/20260720801002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-20 13:59 입력 2026-07-20 13:59 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 ‘학교 대신 대피소’20일 인천 서해구 신현동 신현초등학교 체육관에 마련된 쿠팡 물류센터 화재 임시 대피소에서 한 어린이가 설치된 임시 텐트에서 휴식을 취하고 있다. 지난 18일 오전 6시 54분쯤 발생한 화재는 50시간 넘게 꺼지지 않고 있다. 2026.7.20 뉴스1 이미지 확대 임시 대피소에 마련된 비상식량세트20일 인천 서해구 신현동 신현초등학교 체육관에 마련된 쿠팡 물류센터 화재 임시 대피소에 비상식량세트가 쌓여져 있다. 지난 18일 오전 6시 54분쯤 발생한 화재는 50시간 넘게 꺼지지 않고 있다. 2026.7.20 뉴스1 이미지 확대 임시 대피소에서 머무르는 시민들20일 인천 서해구 신현동 신현초등학교 체육관에 마련된 쿠팡 물류센터 화재 임시 대피소에서 한 시민이 설치된 임시 텐트로 들어가고 있다. 지난 18일 오전로6시 54분쯤 발생한 화재는 50시간 넘게 꺼지지 않고 있다. 2026.7.20 뉴스1 이미지 확대 인천 신현초에 마련된 임시 대피소20일 인천 서해구 신현동 신현초등학교 체육관에 쿠팡 물류센터 화재 임시 대피소가 마련되어 있다. 지난 18일 오전 6시 54분쯤 발생한 화재는 50시간 넘게 꺼지지 않고 있다. 2026.7.20 뉴스1 이미지 확대 쿠팡 물류센터 화재 임시 대피소 설치된 체육관20일 인천 서해구 신현동 신현초등학교 체육관에 쿠팡 물류센터 화재 임시 대피소가 마련되어 있다. 지난 18일 오전 6시 54분쯤 발생한 화재는 50시간 넘게 꺼지지 않고 있다. 2026.7.20 뉴스1 20일 인천 서해구 신현동 신현초등학교 체육관에 마련된 쿠팡 물류센터 화재 임시 대피소에서 한 어린이가 설치된 임시 텐트에서 휴식을 취하고 있다. 지난 18일 오전 6시 54분쯤 발생한 화재는 50시간 넘게 꺼지지 않고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 화재가 발생한 정확한 일시는? 18일 오전 6시 54분 20일 오전 6시 54분