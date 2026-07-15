‘웃음의 새 시대 연다’…부산에 코미디 전용 극장 만든다

세줄 요약
- 부산 코미디 전용 극장 설립 추진
- 공연·창작·교육·제작·유통 허브 구상
- 신인 발굴과 인재 양성 시스템 구축
부산국제코미디페스티벌 조직위원회는 지속 가능한 코미디 생태계 조성을 목표로 부산에 ‘코미디 전용 극장’을 설립할 계획이라고 15일 밝혔다.
코미디 플랫폼 및 전용관 역할을 할 코미디 전용 극장은 공연, 창작, 교육, 제작, 유통이 유기적으로 이루어지는 아시아 대표 코미디 허브를 구축하는 것을 목표로 한다.
먼저 전용 플랫폼을 중심으로 신인 코미디언 발굴과 전문 인재 양성 시스템을 구축한다.
또 공연 중심의 코미디를 영상과 디지털 콘텐츠 등 다양한 형태의 문화콘텐츠로 확장하는 역할을 하게 된다.
조직위 측은 “창작과 교육, 제작과 유통이 선순환하는 코미디 플랫폼을 구축해 부산을 아시아 코미디 산업의 중심 도시로 성장시키는 데 앞장서겠다”라고 밝혔다.
한편, 제14회 부산국제코미디페스티벌은 8월 21일 벡스코에서 개막공연을 시작으로 10일간 열린다.
축제 기간 국내외 정상급 코미디 공연을 만날 수 있는 극장공연을 비롯해 시민 누구나 무료로 즐길 수 있는 코미디 스트리트, 오픈 콘서트 등 다양한 부대행사가 부산 곳곳에서 펼쳐진다.
부산 신정훈 기자
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