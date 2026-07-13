[포토] 무럭무럭 자란 ‘막둥이’ 아기 판다

세줄 요약 아기 판다 이름, 13~19일 온라인 공모

아이바오·러바오 사이 암컷 판다 탄생

국내 자연번식 네 번째 판다로 성장

1 / 4 이미지 확대 에버랜드가 지난달 판다월드에서 태어난 판다 가족의 막내 아기 판다의 이름을 지어주기 위한 전국민 공모를 13일부터 진행한다. 아기 판다는 최근 판다의 특징인 검은 무늬가 더욱 선명해졌고, 몸무게가 출생 당시(171g)보다 8배 이상 증가하는 등 건강하게 자라고 있다. 2026.7.13.

삼성물산 리조트부문 제공

이미지 확대 에버랜드가 지난달 판다월드에서 태어난 판다 가족의 막내 아기 판다의 이름을 지어주기 위한 전국민 공모를 13일부터 진행한다. 아기 판다는 최근 판다의 특징인 검은 무늬가 더욱 선명해졌고, 몸무게가 출생 당시(171g)보다 8배 이상 증가하는 등 건강하게 자라고 있다. 2026.7.13.

삼성물산 리조트부문 제공

이미지 확대 삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 최근 판다월드에서 태어난 아기 판다의 이름을 공모한다고 13일 밝혔다. 사진은 아기 판다. 2026.7.13.

삼성물산 리조트부문 제공

이미지 확대 삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 최근 판다월드에서 태어난 아기 판다의 이름을 공모한다고 13일 밝혔다. 사진은 아기 판다. 2026.7.13.

삼성물산 리조트부문 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드는 지난달 3일 태어난 아기 판다의 이름을 13일부터 오는 19일까지 일주일간 공모한다고 밝혔다.이 아기 판다는 엄마 아이바오(愛寶)와 아빠 러바오(樂寶) 사이에서 태어난 암컷 자이언트 판다다.2020년 태어난 푸바오(福寶)와 2023년 태어난 쌍둥이 판다 루이바오(睿寶)·후이바오(輝寶)의 동생으로, 국내에서 자연 번식으로 태어난 네 번째 판다다.이름 공모는 에버랜드, 뿌빠TV 등 유튜브와 인스타그램, 주토피아 네이버 카페 등 온라인 채널에서 댓글 형태로 진행된다.아기 판다 이름의 최종 선정 방식과 발표 시기는 추후 공개할 예정이다.앞서 에버랜드는 푸바오와 루이바오·후이바오의 이름도 공모를 통해 정한 바 있다.한편 에버랜드는 태어난 지 40여일 지난 아기 판다가 최근 엄마와 떨어져 홀로 잠을 자기 시작하는 등 성장 단계에 맞춰 건강하게 자라고 있다고 전했다.온라인뉴스부