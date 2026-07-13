[포토] 무럭무럭 자란 ‘막둥이’ 아기 판다
수정 2026-07-13 12:10
입력 2026-07-13 12:10
세줄 요약
- 아기 판다 이름, 13~19일 온라인 공모
- 아이바오·러바오 사이 암컷 판다 탄생
- 국내 자연번식 네 번째 판다로 성장
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삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드는 지난달 3일 태어난 아기 판다의 이름을 13일부터 오는 19일까지 일주일간 공모한다고 밝혔다.
이 아기 판다는 엄마 아이바오(愛寶)와 아빠 러바오(樂寶) 사이에서 태어난 암컷 자이언트 판다다.
2020년 태어난 푸바오(福寶)와 2023년 태어난 쌍둥이 판다 루이바오(睿寶)·후이바오(輝寶)의 동생으로, 국내에서 자연 번식으로 태어난 네 번째 판다다.
이름 공모는 에버랜드, 뿌빠TV 등 유튜브와 인스타그램, 주토피아 네이버 카페 등 온라인 채널에서 댓글 형태로 진행된다.
아기 판다 이름의 최종 선정 방식과 발표 시기는 추후 공개할 예정이다.
앞서 에버랜드는 푸바오와 루이바오·후이바오의 이름도 공모를 통해 정한 바 있다.
한편 에버랜드는 태어난 지 40여일 지난 아기 판다가 최근 엄마와 떨어져 홀로 잠을 자기 시작하는 등 성장 단계에 맞춰 건강하게 자라고 있다고 전했다.
온라인뉴스부
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